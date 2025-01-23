ЗСУ спростували заяву Безуглої, нібито Сирський отримав 19 млн грн премії: виплатили 426 військовим

Кошти були виділені на преміальні фонди, а не конкретним воєначальникам

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

Дані про нібито багатомільйонні премії для керівників української армії не відповідають дійсності — суми стосуються преміальних фондів, з яких виплачуються кошти бійцям як заохочення. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Напередодні нардепка Мар'яна Безугла опублікувала допис у Facebook і заявила про нібито багатомільйонні премії для генералітету. Обраниця додала скриншот, у якому було зазначено, що командувачі можуть нагороджувати військовослужбовців грошовою премією у межах визначених сум. Проте і Безугла, і частина медіа поширили ці дані як "премії генералітету".

У СтратКомі зазначили: згідно з законом про Дисциплінарний статут ЗСУ, передбачено перелік заохочень, що застосовуються до військових.

Зокрема, йдеться про грошові премії — додатково до цінних подарунків, нагрудних знаків і відзнак, грамот, подяк тощо.

Щоб військових могли нагороджувати такими преміями та цінними подарунками, міністр оборони щороку видає окреме доручення у межах сум, передбачених бюджетом.

Відповідно, командувачі та керівники ЗСУ, їхніх видів та окремих родів військ отримують річний преміювальний фонд, завдяки якому вони можуть заохочувати особовий склад преміями — для додаткової мотивації найкращих захисників.

Такий заохочувальний фонд головкома ЗСУ Олександра Сирського у 2024 році становив 19 млн грн — з них заохочувальні премії виплатили 426 бійцям усіх категорій (солдатам, сержантам та офіцерам), зауважили у СтратКомі.

На заохочувальний фонд начальника Генштабу Анатолія Баргилевича було виділено 1,8 млн грн, але загалом була використана "значно менша сума" для преміювання 22 військовослужбовців, зауважили в повідомленні.

У межах цих фондів преміювали особовий склад й інші очільники частин Сил оборони.

"Без матеріальних заохочень військовослужбовця – як простого солдата, так і офіцера – не може функціонувати будь-яка боєздатна армія. А тим більше – армія країни, яка відбиває повномасштабне вторгнення", – зазначили у СтратКомі.

Напередодні зі спростуванням слів Безуглої виступив очільник Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Неїжпапа.

Він зазначив, що у 2024 році фонд у розмірі 1,2 млн грн дозволив преміювати 223 військовослужбовці ВМС всіх категорій – матросів, сержантів, старшин та офіцерів.