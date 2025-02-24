Зеленский: Надеемся закончить войну в этом году, а не через три

Владимир Зеленский (Фото: GLEB GARANICH/EPA)

Украина надеется, что сможет закончить войну в этом году, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал во время встречи с иностранными лидерами и медиа.

"Мы надеемся, что мы сможем закончить эту войну в этом году. Не через три года (столько длится полномасштабная фаза войны. – Ред.). Это очень-очень тяжело. Очень трудно для всей нашей нации проходить эту войну, но [говорю это] со всем уважением к нашим солдатам и нашему народу", – заявил глава государства.

Поэтому, заявил Зеленский, он не может говорить о трех годах продолжения войны. В то же время, он напомнил о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Президент отметил, что россияне могут снова напасть через 10 лет, если Украина не будет готова, однако они не сделают этого, если "мы будем давить на них, ставить их на место, на их территорию".

Также "очень поможет", если Украина вступит в Европейский союз и НАТО в ближайшие годы, добавил украинский лидер.

"И я думаю, что они [россияне] не вернутся, если у нас будет сильная армия и сильные союзники и сильное единство, по моему мнению. Потому что они никогда не простят миру, что они не победили. И вы видите, что они не выиграют", – подытожил глава государства.