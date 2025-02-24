Зеленський: Сподіваємося закінчити війну цього року, а не за три

Володимир Зеленський (Фото: GLEB GARANICH / EPA)

Україна сподівається, що зможе закінчити війну цього року, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він розповів під час зустрічі з іноземними лідерами та медіа.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо закінчити цю війну в цьому році. Не через три роки (стільки триває повномасштабна фаза війни. – Ред.). Це дуже-дуже важко. Дуже важко для всієї нашої нації проходити цю війну, але [говорю це] з усією повагою до наших солдатів і нашого народу", – заявив глава держави.

Тому, зазначив Зеленський, він не може казати про три роки продовження війни. Водночас він нагадав про необхідність гарантій безпеки для України.

Президент зауважив, що росіяни можуть знову напасти через 10 років, якщо Україна не буде готова, проте вони не зроблять це, якщо "ми будемо тиснути на них, ставити їх на місце, на їхню територію".

Також "дуже допоможе", якщо Україна вступить до Європейського союзу та НАТО найближчими роками, додав український лідер.

"І я думаю, що вони [росіяни] не повернуться, якщо у нас буде сильна армія і сильні союзники й сильна єдність, на мою думку. Тому що вони ніколи не пробачать світу, що вони не перемогли. І ви бачите, що вони не ви́грають", – підсумував голова держави.