Зеленский о возможности нового Мюнхенского сговора: Украина не будет подписывать

Президент заявил, что не будет допущена ни одна из предыдущих ошибок мира

Владимир Зеленский (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет подписывать "ни один нечестный документ" и не будет повторять ошибки, допущенные Европой во время Мюнхенского сговора. Об этом он рассказал время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

"Мы не повторим ни одной из предыдущих больших ошибок мира, разделенной Европы в подписании любых нечестных документов, как это было здесь [в Мюнхене]... и после чего, вы знаете, что началось – величайшая трагедия 20 века [Вторая мировая война]", – отметил президент.

Зеленский отметил, что "возможно мы и не умные, но смелые", и поэтому он считает, что Украина будет делать шаг за шагом в мирном урегулировании.

Глава государства надеется, что "все будет хорошо" по этому поводу.

СПРАВКА Мюнхенское соглашение – документ, подписанный в 1938 году нацистским диктатором Адольфом Гитлером, его фашистским "коллегой" Бенито Муссолини и британским и французским премьерами Невиллом Чемберленом и Эдуардом Даладье. По договору Германии была передана Судетская область Чехословакии, где преимущественно проживало немецкое население. При этом саму Чехословакию не пригласили на конференцию.



Документ принят считать примером провала политики умиротворения агрессора, поскольку он не предотвратил дальнейшую оккупацию нацистами чешской части Чехословакии и развязывание ими Второй мировой войны.