Зеленський про можливість нової Мюнхенської змови: Україна не буде підписувати нечесні документи

Президент заявив, що не буде допущено жодної з попередніх помилок світу

Володимир Зеленський (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде підписувати "жоден нечесний документ" та не повторюватиме помилок, допущених Європою під час Мюнхенської змови. Про це він розповів час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Ми не повторимо жодної з попередніх великих помилок світу, розділеної Європи у підписанні будь-яких нечесних документів, як це було тут [у Мюнхені]... і після чого, ви знаєте, що почалося – найбільша трагедія 20 століття [Друга світова війна]", – зазначив президент.

Зеленський зазначив, що "можливо ми й не розумні, але сміливі", і тому він вважає, що Україна робитиме крок за кроком у мирному врегулюванні.

Голова держави сподівається, що "все буде добре" стосовно цього.

ДОВІДКА Мюнхенська угода – документ, підписаний у 1938 році нацистським диктатором Адольфом Гітлером, його фашистським "колегою" Беніто Муссоліні та британським й французьким прем'єрами Невіллом Чемберленом та Едуардом Даладьє. За договором Німеччині передали Судетську область Чехословаччини, де переважно мешкало німецьке населення. При цьому саму Чехословаччину не запросили на конференцію.



Документ заведено вважати прикладом провалу політики умиротворення агресора, оскільки він не запобіг подальшій окупації нацистами чеської частини Чехословаччини та розв'язуванню ними Другої світової війни.