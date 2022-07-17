Зеленский о назначении главы САП: Соответствующий человек избран
Владимир Зеленский озвучил свою позицию как президент Украины в вопросе назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению.
"Соответствующий человек избран и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения", – сказал президент в видеообращении.
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Он добавил, что без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование.
Это же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ.
"Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что работники антикоррупционной инфраструктуры и в настоящее время, и в таких условиях выполняют свои обязанности. Они участвуют и в обороне Украины и, в частности, семь работников НАБУ были удостоены государственных наград после 24 февраля.
"Однако полный функционал любого государственного органа может использоваться, только когда есть эффективный руководитель. Следовательно, этот конкурс также очень важен", – резюмировал президент.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Верховной Раде 1 июля, напомнила о необходимости реформ, в частности скорейшего назначения главы САП. Президент Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос, когда будет назначен глава САП, так как "не президент это решает", а промедление с этим вопросом объяснил "другими приоритетами" из-за войны. Послы стран Большой семерки (G7) напомнили о важности назначения главы САП. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что назначение руководителя САП – технически самая простая из рекомендаций ЕС.
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