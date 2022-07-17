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Зеленский о назначении главы САП: Соответствующий человек избран

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 23:25
Зеленский о назначении главы САП: Соответствующий человек избран - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот ОП/Facebook)

Владимир Зеленский озвучил свою позицию как президент Украины в вопросе назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению.  

"Соответствующий человек избран и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения", – сказал президент в видеообращении. 

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Он добавил, что без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. 

Это же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. 

"Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", – сказал Зеленский. 

Президент добавил, что работники антикоррупционной инфраструктуры и в настоящее время, и в таких условиях выполняют свои обязанности. Они участвуют и в обороне Украины и, в частности, семь работников НАБУ были удостоены государственных наград после 24 февраля.  

"Однако полный функционал любого государственного органа может использоваться, только когда есть эффективный руководитель. Следовательно, этот конкурс также очень важен", – резюмировал президент. 

СПРАВКА. Победителя конкурса САП определили еще в конце 2021 года, однако конкурсная комиссия до сих пор так и не приняла формального финального решения. Кроме того, скандальный Окружной админсуд Киева отменил конкурс – решение ОАСК сейчас проходит апелляцию. Детальнее об этой истории читайте в статье  "Пропетлять не выйдет". Как конкурс на главу САП ставит под угрозу членство Украины в ЕС.

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Роман Брыль
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Владимир Зеленский набу сап глава САП
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