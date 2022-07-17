Зеленский о назначении главы САП: Соответствующий человек избран

Владимир Зеленский озвучил свою позицию как президент Украины в вопросе назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению.

"Соответствующий человек избран и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения", – сказал президент в видеообращении.

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Он добавил, что без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование.

Это же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ.

"Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что работники антикоррупционной инфраструктуры и в настоящее время, и в таких условиях выполняют свои обязанности. Они участвуют и в обороне Украины и, в частности, семь работников НАБУ были удостоены государственных наград после 24 февраля.

"Однако полный функционал любого государственного органа может использоваться, только когда есть эффективный руководитель. Следовательно, этот конкурс также очень важен", – резюмировал президент.

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Роман Брыль

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