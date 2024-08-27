Зеленский раскрыл, чем занимаются Ермак и команда ОП: Военная помощь и дипломатия

"Что касается "Пейтриотов", F-16, ATACMS, другого оружия – просто так оно не появилось", – заявил президент

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Чиновники Офиса президента работают над получением Украиной помощи и международными контактами, заявил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость".

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Журналист спросил президента, как он оценивает эффективность "пяти-шести менеджеров" ОП, в частности Олега Татарова, Ростислава Шурмы, Алексея Кулебы и Андрея Ермака.

"Что касается "Пейтриотов", F-16, ATACMS, другого оружия – просто так оно не появилось. Саммит мира сам по себе не появился, хотя до этого мы могли проиграть инициативу по другим инициативам в дипломатическом урегулировании", – заявил Зеленский.

По его словам, Ермак – один из основных людей, готовивших и формулу мира, и Саммит мира.

Другие сотрудники ОП, отметил президент, например, вели контакты с США, с администрацией американского президента, с Государственным департаментом.

Зеленский не сообщил, чем занимаются чиновники ОП во внутренне украинских вопросах.

Ранее глава Офиса Ермак заявил, что занимается внешней политикой, поскольку выполняет функции советника по вопросам национальной безопасности, которые есть в других странах. В Украине такой должности юридически не существует.

На этой же конференции Зеленский заявил, что советник главы ОП Татаров вместе с главой СБУ Василием Малюком "убивал чеченцев в Киеве", и если Татарова выгнать из Офиса, то его убьют россияне.

Татаров работал в МВД во время Революции достоинства, публично защищал насильственные действия правоохранителей, что вызвало критику со стороны активистов и общественности.

В 2020 году Татарова подозревали в причастности к коррупционной схеме. По версии следствия, он якобы помог застройщику избежать уголовной ответственности за взятку.

Читайте также: Ермак: Было бы правильно провести второй Саммит мира в одной из стран Глобального Юга