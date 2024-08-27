Зеленський розкрив, чим займаються Єрмак та ОП: Військова допомога та дипломатія

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Президента Володимира Зеленського запитали, як він оцінює ефективність посадовців свого Офісу – він відповів, що ті працюють над отриманням Україною допомоги та щодо міжнародних контактів. Про це голова держави розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

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Журналіст запитав президента, як він оцінює ефективність "п'яти-шести менеджерів" ОП, зокрема Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулеби та Андрія Єрмака.

"Що стосується "Пейтріотів", F-16, ATACMS, іншої зброї – просто так вона не з'явилась. Саміт миру сам по собі не з'явився, хоча до цього ми могли програти ініціативу щодо інших ініціатив у дипломатичному врегулюванні", – заявив Зеленський.

За його словами, Єрмак – один з основних людей, котрі готували й формулу миру, й Саміт миру.

Інші співробітники ОП, заявив президент, зокрема вели контакти зі США, з адміністрацією американського президента, з Державним департаментом.

Зеленський не повідомив, чим посадовці ОП займаються у внутрішньоукраїнських питаннях.

Раніше голова Офісу Єрмак заявив, що займається зовнішньою політикою, оскільки виконує функції радника з питань національної безпеки, котрі є в інших країнах. В Україні такої посади юридично не існує.

На цій же конференції Зеленський заявив, що радник голови ОП Татаров разом з головою СБУ Василем Малюком "убивав чеченців у Києві", і якщо Татарова вигнати з Офісу, то його вб'ють росіяни.

Татаров працював у МВС під час Революції гідності, публічно захищав насильницькі дії правоохоронців, що викликало критику з боку активістів та громадськості.

У 2020-му Татарова підозрювали в причетності до корупційної схеми. За версією слідства, він нібито допоміг забудовнику уникнути кримінальної відповідальності за хабар.

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