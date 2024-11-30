"Значительно поддержит наших парней на фронте". Зеленский анонсировал новую помощь от США

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты готовят важный пакет военной помощи для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он анонсировал "важный мощный военный пакет" на $725 млн.

"Это то, что значительно поддержит наших ребят на фронте", – отметил глава государства.

Других деталей Зеленский не сообщил. Ранее, 28 ноября, агентство Reuters со ссылкой на собеседников анонсировало пакет помощи США на такую же сумму.

По данным издания, туда должны войти противотанковое оружие, мины, дроны, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, а также кассетные боеприпасы, используемые с ракетами GMLRS.

Также Зеленский сообщил, что украинские власти готовятся к "довольно активной" работе с партнерами в декабре – к переговорам и встречам.

"Есть решения, которые могут быть реализованы именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности – ради Украины и всех, кто действительно хочет, чтобы эта война завершилась как можно быстрее и, что очень важно, справедливо", – добавил президент.