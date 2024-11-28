Reuters: Администрация Байдена готовится выделить Украине оружия на $725 млн

Эта помощь станет наибольшим использованием президентского полномочия для оперативного предоставления оружия со складов США

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Администрация президента США Джо Байдена готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи на $725 млн. Об этом пишет Reuters.

По информации осведомленных собеседников журналистов, новый пакет военной помощи будет включать в себя различные виды вооружения, направленные на противодействие наступлению российских войск. В поставки могут войти:

→ противотанковое оружие,

→ мины,

→ дроны,

→ ракеты Stinger,

→ боеприпасы для HIMARS,

→ кассетные боеприпасы, используемые с ракетами GMLRS.

Ожидается, что Конгресс США официально получит уведомление об этом пакете в понедельник. Однако к моменту подписания документа Байденом содержание и размер пособия могут быть скорректированы.

Эта помощь станет самым большим использованием президентского полномочия (Presidential Drawdown Authority, PDA) для оперативного предоставления оружия со складов США. Ранее размер таких пакетов составлял $125–250 млн, но сейчас в распоряжении Байдена еще $4–5 млрд PDA, утвержденных Конгрессом.

14 ноября 2024 года Bloomberg сообщило, что Европа обращается с последним призывом к администрации Байдена усилить поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позицию Киева до окончания его президентского срока в январе.

20 ноября газета WP писала, что Байден одобрил предоставление Украине противопехотных мин.

Вечером того же дня Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн.