Reuters: Администрация Байдена готовится выделить Украине оружия на $725 млн
Администрация президента США Джо Байдена готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи на $725 млн. Об этом пишет Reuters.
По информации осведомленных собеседников журналистов, новый пакет военной помощи будет включать в себя различные виды вооружения, направленные на противодействие наступлению российских войск. В поставки могут войти:
→ противотанковое оружие,
→ мины,
→ дроны,
→ ракеты Stinger,
→ боеприпасы для HIMARS,
→ кассетные боеприпасы, используемые с ракетами GMLRS.
Ожидается, что Конгресс США официально получит уведомление об этом пакете в понедельник. Однако к моменту подписания документа Байденом содержание и размер пособия могут быть скорректированы.
Эта помощь станет самым большим использованием президентского полномочия (Presidential Drawdown Authority, PDA) для оперативного предоставления оружия со складов США. Ранее размер таких пакетов составлял $125–250 млн, но сейчас в распоряжении Байдена еще $4–5 млрд PDA, утвержденных Конгрессом.
- 14 ноября 2024 года Bloomberg сообщило, что Европа обращается с последним призывом к администрации Байдена усилить поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позицию Киева до окончания его президентского срока в январе.
- 20 ноября газета WP писала, что Байден одобрил предоставление Украине противопехотных мин.
- Вечером того же дня Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн.