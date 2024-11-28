Reuters: Адміністрація Байдена готується виділити Україні зброї на $725 млн

Ця допомога стане найбільшим використанням президентського повноваження для оперативного надання зброї зі складів США

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Адміністрація президента США Джо Байдена готується надати Україні новий пакет військової допомоги на $725 млн. Про це пише Reuters.

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За інформацією обізнаних співрозмовників журналістів, новий пакет військової допомоги включатиме різні види озброєння, спрямовані на протидію наступу російських військ. У постачання можуть увійти:

→ протитанкова зброя,

→ міни,

→ дрони,

→ ракети Stinger,

→ боєприпаси для HIMARS,

→ касетні боєприпаси, які використовуються з ракетами GMLRS.

Очікується, що Конгрес США офіційно отримає повідомлення про цей пакет у понеділок. Однак до моменту підписання документа Байденом зміст і розмір допомоги можуть бути скориговані.

Ця допомога стане найбільшим використанням президентського повноваження (Presidential Drawdown Authority, PDA) для оперативного надання зброї зі складів США. Раніше розмір таких пакетів складав $125–250 млн, але зараз у розпорядженні Байдена є ще $4–5 млрд PDA, затверджених Конгресом.

14 листопада 2024 року Bloomberg повідомило, що Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Байдена посилити підтримку України, щоб максимально зміцнити позицію Києва до закінчення його президентського терміну в січні.

20 листопада газета WP писала, що Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін.

Увечері того самого дня Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $275 млн.