"Значно підтримає наших хлопців на фронті". Зеленський анонсував нову допомогу від США

Президент повідомив про підготовку Штатами "важливого сильного військового пакета" на $725 млн

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сполучені Штати готують важливий пакет військової допомоги для України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він анонсував "важливий сильний військовий пакет" на $725 млн.

"Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті", – зауважив голова держави.

Інших деталей Зеленський не навів. Раніше, 28 листопада, агенція Reuters з посиланням на співрозмовників анонсувала пакет допомоги США на таку ж суму.

За даними видання, туди мають увійти протитанкова зброя, міни, дрони, ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, а ще касетні боєприпаси, що використовуються з ракетами GMLRS.

Також Зеленський повідомив, що українська влада готується до "доволі активної" роботи з партнерами у грудні – до перемовин та зустрічей.

"Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо", – додав президент.