"Значно підтримає наших хлопців на фронті". Зеленський анонсував нову допомогу від США
Сполучені Штати готують важливий пакет військової допомоги для України, повідомив президент Володимир Зеленський.
Він анонсував "важливий сильний військовий пакет" на $725 млн.
"Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті", – зауважив голова держави.
Інших деталей Зеленський не навів. Раніше, 28 листопада, агенція Reuters з посиланням на співрозмовників анонсувала пакет допомоги США на таку ж суму.
За даними видання, туди мають увійти протитанкова зброя, міни, дрони, ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, а ще касетні боєприпаси, що використовуються з ракетами GMLRS.
Також Зеленський повідомив, що українська влада готується до "доволі активної" роботи з партнерами у грудні – до перемовин та зустрічей.
"Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо", – додав президент.
- 7 листопада Politico з посиланням на джерела заявляло, що адміністрація чинного президента США Байдена планує до дня інавгурації Трампа передати Україні останній пакет військової допомоги на понад $6 млрд.
- 20 листопада Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $275 млн.