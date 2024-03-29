10 лучших видеослотов, созданных по сюжетам знаменитых мультфильмов

Практически каждый день в мире появляется новый видеослот.

Новинки разработчики создают в самых разнообразных тематиках. Не остались в стороне от их внимания и мультфильмы. Многие игры стали популярными и в течение нескольких лет остаются на вершине рейтинга. Истории мультяшных героев разнообразят игровой процесс, улучшают настроение и вызывают положительные эмоции. Запуская слоты, игроки переносятся в загадочный, полный тайн и приключений мир детства.

Упор разработчики делают на графику и анимацию, используют сюжетные линии в бонусных играх, дополняют слоты интересным музыкальным сопровождением.

В видеослоты на темы мультфильмов можно играть не только в обычном режиме, но и в демонстрационном. От автоматов для реальных ставок бесплатные слоты практически ничем не отличаются. Они имеют тот же функционал, но для игры используются виртуальные кредиты.

Игры, созданные по мотивам мультфильмов, есть в портфолио таких известных в мире провайдеров, как Microgaming, Playtech, Quickspin, Pragmatic Play, Play’n GO. Многие игровые автоматы онлайн этих и других компаний имеют внушительный набор бонусных функций, у некоторых есть прогрессивный джекпот. Почти все слот-машины адаптированы для игры с мобильных устройств.

10 самых популярных видеослотов

Игра Провайдер Год релиза RTP Барабаны Линии Dragonz Microgaming 2016 96,46% 5 243 Pink Panther Playtech 2010 95,39% 5 40 Big Bad Wolf Quickspin 2012 97,35 % 5 25 Aladdin and the Sorcerer Pragmatic Play 2019 96,23 %. 2 20 Cinderella Platipus 2019 95% 5 40 The Flintstones Playtech 2016 95,45% 5 1024 Family Guy IGT 2015 94,27% 5 30 Top Cat BluePrint Gaming 2016 92,48% 5 20 American Dad Playtech 2017 94,14% 5 40 Dwarfs Gone Wild Quickspin 2018 96,38% 5 20

Краткий обзор бонусных опций

Dragonz Microgaming. Основные персонажи игры — драконы Гоббл, Свитч, Флинт и Фрост. Они же самые оплачиваемые символы. Кроме увлекательной базовой игры, разработчики предложили несколько бонусов — 4 раунда бесплатных спинов, Wild и Scatter. Бесплатные вращения активируют драконы. В каждом раунде предусмотрено 10 фриспинов.

Pink Panther Playtech. Игроков ждет встреча с инспектором Клузо и его забавным помощником пантерой. В игре предусмотрены фриспины, множители, призовой раунд, риск-игра. Также есть шанс выиграть прогрессивный джекпот.

Big Bad Wolf Quickspin. После каждого призового раунда срабатывает функция Swooping Reels — выигрышные символы словно растворяются, а вместо них каскадом выпадают новые. Символ волка активирует функцию бесплатных вращений. Во время бонусного раунда может быть запущена функция Blow Down The House, которая увеличивает количество фриспинов.

Aladdin and the Sorcerer Pragmatic Play. Максимальные выплаты дает Wild. Символы Аладдина и злого волшебника запускают функцию респинов. Бонусный раунд повторных вращений длится до тех пор, пока не определится победитель битвы.

Cinderella Platipus. В качестве Wild'а выступает символ Золушки. Хрустальная туфелька героини выполняет роль Scatter'а. Три изображения активируют функцию бонусного колеса с 6 секторами. В каждом из них находятся бонусы — от 1 до 12 фриспинов. Во время бесплатных спинов один или два барабана превращаются в дикие.

The Flintstones Playtech. Кроме основного раунда, разработчик предложил бонусную игру — партию в боулинг. Также есть раунд фриспинов. Всего можно получить 5 или 12 спинов с вайлдами, а также 10 вращений с множителем.

Family Guy IGT. Каждый член семейства Гриффинов активирует отдельный бонус:

множители в диапазоне х200-5000;

увеличенные коэффициенты;

дополнительные вайлды;

3 варианта бонусной игры.

Top Cat BluePrint Gaming. Главная особенность игры — более 15 бонусных функций. Основные из них:

Wild,

респины,

дополнительные множители,

увеличенные коэффициенты,

фриспины.

American Dad Playtech. Провайдер предусмотрел такие бонусы: фриспины, респины, Wild, Scatter, множитель. Раунды с фриспинами и респинами активирует бонусное колесо. Символ Stacking Stan активирует расширитель, Roger’s Random Wilds увеличивает количество Wild’ов на поле от 2 до 10. Повышенные множители запускает функция Hayley’s Progressive Multiplier.

Dwarfs Gone Wild Quickspin. В слоте предусмотрены 2 бонусные функции: Golden Minecart Free Spins и Magic Mirror Feature. Количество фриспинов изначально 7. Дополнительные спины в раунде игрок получает в зависимости от того, сколько золотых жетонов он собрал в основной игре. При активации функции Magic Mirror на экране появляется 300 изображений самого высокооплачиваемого символа Белоснежки, а также игрок получает 2 респина.

• Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры;



• Участие в азартных играх не может быть источником доходов или альтернативой работе.





