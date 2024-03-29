10 найкращих відеослотів, створених за сюжетами знаменитих мультфільмів

Майже кожен день у світі з'являється новий відеослот.

Новинки розробники створюють у найрізноманітніших тематиках. Не залишилися осторонь їхньої уваги й мультфільми. Багато ігор стали популярними та впродовж кількох років залишаються на вершині рейтингу. Історії мультяшних героїв урізноманітнюють ігровий процес, покращують настрій та викликають позитивні емоції. Запускаючи слоти, гравці переносяться у загадковий, повний таємниць та пригод світ дитинства.

Багато уваги розробники приділяють графіці та анімації, використовують сюжетні лінії в бонусних іграх, доповнюють слоти цікавим музичним супроводом.

У відеослоти на теми мультфільмів можна грати не тільки у звичайному режимі, а й демонстраційному. Від автоматів для реальних ставок безплатні слоти практично нічим не відрізняються. Вони мають той самий функціонал, але для гри використовуються віртуальні кредити.

Ігри, створені за мотивами мультфільмів, є в портфоліо таких відомих у світі провайдерів, як Microgaming, Playtech, Quickspin, Pragmatic Play, Play'n GO. Як правило, ігрові автомати онлайн цих та інших компаній мають великий набір бонусних функцій, деякі мають прогресивний джекпот. Більшість слот-машин адаптовані для гри з мобільних пристроїв.

10 найпопулярніших відеослотів

Гра Провайдер Рік релізу RTP Барабани Лінії Dragonz Microgaming 2016 рік 96,46% 5 243 Pink Panther Playtech 2010 рік 95,39% 5 40 Big Bad Wolf Quickspin 2012 рік 97,35 % 5 25 Aladdin and the Sorcerer Pragmatic Play 2019 рік 96,23 %. 2 20 Cinderella Platipus 2019 рік 95% 5 40 The Flintstones Playtech 2016 рік 95,45% 5 1024 Family Guy IGT 2015 рік 94,27% 5 30 Top Cat BluePrint Gaming 2016 рік 92,48% 5 20 American Dad Playtech 2017 рік 94,14% 5 40 Dwarfs Gone Wild Quickspin 2018 рік 96,38% 5 20

Короткий огляд бонусних опцій

Dragonz Microgaming. Основні персонажі гри — дракони Гоббл, Світч, Флінт та Фрост. Вони найбільш оплачувані символи. Окрім захопливої базової гри, розробники запропонували кілька бонусів — 4 раунди безплатних спінів, Wild та Scatter. Безплатні обертання активують символи драконів. У кожному раунді передбачено 10 фріспінів.

Pink Panther Playtech. Гравців чекає зустріч з інспектором Клузо та його смышним помічником пантерою. У грі передбачені фріспіни, множники, призовий раунд, ризик-гра. Також є шанс виграти прогресивний джекпот.

Big Bad Wolf Quickspin. Після кожного призового раунду спрацьовує функція Swooping Reels — виграшні символи немовби розчиняються, а замість них каскадом випадають нові. Символ вовка активує функцію безплатних обертань. Під час бонусного раунду може бути запущено функцію Blow Down The House, яка збільшує кількість фріспінів.

Aladdin and the Sorcerer Pragmatic Play. Максимальні виплати дає Wild. Символи Аладдіна та злого чарівника запускають функцію респінів. Бонусний раунд повторних обертань триває доти, доки не визначиться переможець битви.

Cinderella Platipus. У ролі Wild'а виступає символ Попелюшки. Кришталевий черевичок героїні виконує роль Scatter'а. Три зображення активують функцію бонусного колеса із 6 секторами. У кожному з них є бонуси — від 1 до 12 фріспінів. Під час безплатних спінів один або два барабани перетворюються на дикі.

The Flintstones Playtech. Окрім основного раунду, розробник запропонував бонусну гру — партію в боулінг. Також є раунд фріспінів. Усього можна отримати 5 або 12 спінів з вайлдами, а також 10 обертань з множником.

Family Guy IGT. Кожен член сімейства Гріфінів активує окремий бонус:

множники у діапазоні х200-5000;

збільшені коефіцієнти;

додаткові вайлди;

3 варіанти бонусної гри.

Top Cat BluePrint. Головна особливість гри — понад 15 бонусних функцій. Основні з них:

Wild,

респіни,

додаткові множники,

збільшені коефіцієнти,

фріспіни.

American Dad Playtech. Провайдер передбачив такі бонуси: фріспіни, респіни, Wild, Scatter, множник. Раунди з фріспінами та респінами активує бонусне колесо. Символ Stacking Stan активує розширювач, Roger's Random Wilds збільшує кількість Wild’ів на полі від 2 до 10. Підвищені множники запускає функція Hayley’s Progressive Multiplier.

Dwarfs Gone Wild Quickspin. У слоті передбачені 2 бонусні функції: Golden Minecart Free Spins та Magic Mirror Feature. Кількість фріспінів спочатку 7. Додаткові обертання в раунді гравець отримує залежно від того, скільки золотих жетонів він зібрав в основній грі. При активації функції Magic Mirror на екрані з'являється 300 зображень найбільш високооплачуваного символу Білосніжки, а також гравець отримує 2 респіни.

• Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри;



• Участь в азартних іграх не може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.