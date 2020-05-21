150 млн евро: социальная и экологическая программа солидарности L'Oréal

В условиях пандемии коронавируса Covid-19, для преодоления ее последствий, компания L'Oréal объявляет о беспрецедентной программе социальной и экологической солидарности «L'Oréal в интересах будущего», направленной на решение таких первоочередных задач:

Выделение 50 млн евро для создания целевого благотворительного фонда поддержки организаций, которые оказывают помощь наиболее незащищенным в социальном отношении женщинам, ставшим первыми жертвами социально-экономического кризиса, вызванного пандемией;

Инвестирование 100 млн евро в мероприятия, связанные с защитой окружающей среды, в качестве вклада в восстановление пострадавших от воздействия человека природных экосистем и меры, препятствующие изменению климата (инвестиции воздействия (импакт инвестиции).

Жан-Поль Агон, Президент и CEO L’Oréal, в частности, подчеркнул: «В ближайшие месяцы мировое сообщество столкнется с последствиями кризиса, что станет причиной увеличения сложностей, особенно для социально незащищенных граждан. Одновременно с этим продолжает нарастать острота экологических проблем. Крайне важно не отступать от намеченного курса преобразований на устойчивое развитие, в которых сегодня нуждается мир. В связи с этим, для нас важно подтвердить свою приверженность решению задач защиты окружающей среды и биоразнообразия, а также стремление смягчить последствия кризиса для социально незащищенного женского населения. Оба этих направления отражают ценности и принципы, служению которым исторически посвятила себя компания L’Oréal».

50 миллионов евро в помощь наиболее незащищенным в социальном отношении женщинам

Группа L'Oréal, которая на протяжении всей истории своего существования стремилась помогать женщинам, и сегодня продолжает делать это, поскольку женщины в непропорционально большей степени страдают от последствий кризиса, вызванного Covid-19, в части от потери работы и доходов. Большинство неполных семей находится именно на их попечении, поэтому все чаще такие женщины вынуждены обращаться за помощью в благотворительные фонды для удовлетворения элементарных потребностей таких семей. Одновременно, во всем мире отмечается рост домашнего и сексуального насилия (который только во Франции составил 30%), в том числе, из-за повсеместно введенного режима самоизоляции.

Чтобы помочь женщинам, противостоящим насилию, L'Oréal выделяет 50 млн евро для создания фонда поддержки общественных и благотворительных организаций, работающих в этой сфере, что позволит им осуществить мероприятия, направленные на борьбу с бедностью, интеграцию женщин в профессиональную и социальную среду, оказать экстренную помощь женщинам из числа беженцев и тех, кто утратил трудоспособность, защитить от насилия и поддержать тех, кто уже пострадал от него.

Александра Пальт, Вице-президент Группы L’Oréal по вопросам корпоративной социальной ответственности, отметила: «Мало того, что кризис, вызванный пандемией коронавируса Covid-19, не щадит никого, но еще и усугубляет существующее неравенство, особенно разрушительно воздействуя на людей, которые и так находятся в ущемленном социальном и экономическом положении, или являются жертвами насилия, особенно из числа женщин. Для нас крайне важно сделать что-то, чтобы поддержать самых незащищенных из них. Но этот социальный кризис не отодвинул на задний план нашу озабоченность вопросами охраны окружающей среды. Если мы хотим найти устойчивый и инклюзивный путь решения этих проблем, мы должны также сосредоточить внимание на предотвращении изменения климата и разрушения биоразнообразия, которые в настоящее время могут еще более глубоким и беспощадным образом пошатнуть основы нашей жизни, общества и экономики, что также в первую очередь, скажется на женщинах».

100 млн евро, выделенных на инвестиции в сфере защиты окружающей среды

Дополнительно к долгосрочной программе устойчивого развития Sharing Beauty with All, которая направлена на смягчение негативного воздействия своей производственно-сбытовой цепочки на окружающую среду, Группа L’Oréal также вносит 100 миллионов евро в виде инвестиций в решение двух основных экологических проблем:

Восстановление пострадавших от воздействия человека природных экосистем: 50 миллионов евро выделяются для финансирования проектов по восстановлению морских и лесных экосистем, которые, помимо прочего, создают новые возможности социального и экономического развития для населения, зависящего от этих экосистем (за счет развития устойчивого сельского хозяйства и рыболовства, экотуризма, продажи углеродных квот). Целью «Фонда L'Oréal по воссозданию природы» является восстановление одного миллиона гектар деградировавших экосистем, поглощение от 15 до 20 миллионов тонн CO 2 и создание сотен рабочих мест к 2030 году.

Меры, препятствующие изменению климата: 50 миллионов евро будут направлены на проекты, связанные с развитием экономики замкнутого цикла. Выделяя эти средства, Группа L'Oréal стремится внести свой вклад в поиск решений и создание бизнес-моделей в поддержку развития т.н. «цикличной» экономики, в первую очередь, в части переработки и утилизации пластиковых отходов.

Группа L'Oréal планирует представить в конце июня свою новую программу устойчивого развития до 2030 г., которая дополнит план, намеченный в рамках представленной сегодня программы «L'Oréal в интересах будущего», и позаботится о том, чтобы все виды деятельности L'Oréal учитывали ограничения безопасного развития человечества, названные «планетарными границами».

Дополнительная информация: программа устойчивого развития l'oréal — sharing beauty with all

В рамках программы устойчивого развития Sharing Beauty With All, стартовавшей в 2013 г., L'Oréal взяла на себя конкретные обязательства на 2020 г., охватывающие все сферы ее деятельности и всю производственно-сбытовую цепочку, начиная с разработки продукта и заканчивая поставками сырья для производства и дистрибуцией конечной продукции.

К конце 2019 года компания достигла следующих результатов:

выбросы CO 2 с производственных мощностей и распределительных центров сократились на 78% по сравнению с 2005 годом, при этом объем выпущенной за этот период продукции вырос на 37%;

улучшен социальный или экологический профиль 85% продукции Группы, выпущенной в 2019 году благодаря использованию инструмента экодизайна SPOT при разработке новых продуктов Группы;

90 635 человек из числа социально незащищенных граждан получили помощь в поиске работы благодаря программе L'Oréal «Solidarity Sourcing»;

четвертый год подряд L'Oréal получает наивысшую оценку «ААА» во всех рейтингах CDP по трем ключевым направлениям: защита климата, устойчивое управление водными и лесными ресурсами. L'Oréal является единственной компанией во всем мире, которая уже четыре года подряд получает рейтинг CDP «ААА».

Следуя своей программе устойчивого развития, а также твердо придерживаясь установленных принципов корпоративной этики, своей политики поддержки многообразия и благотворительной деятельностью Фонда L'Oréal и отдельных брендов, Группа вносит свой вклад в достижение 15 из 17 целей устойчивого развития, поставленных в 2015 году Организацией Объединенных Наций.

О L'Oréal

Более 100 лет L'Oréal посвящает себя красоте. Благодаря уникальному международному портфолио из 36 разнообразных и взаимодополняющих брендов, в 2019 году объем продаж Группы, персонал которой по всему миру составляет 88 000 человек, достиг 29,87 млрд евро. Являясь мировым лидером в косметической отрасли, L'Oréal представлена во всех торговых сетях: на рынке товаров массового производства, в универмагах, аптеках, салонах красоты, в беспошлинной розничной торговле, фирменных магазинах и на электронных торговых площадках.

В основе стратегии L'Oréal лежат исследования и инновации, а также преданная своему делу команда исследователей, состоящая из 4100 человек, которые работают для удовлетворения потребности в красоте по всему миру. Обязательства L'Oréal в области устойчивого развития до 2020 г. - программа «Sharing Beauty With Al» ставит перед собой амбициозные цели в области устойчивого развития во всей цепочке создания стоимости.

Подробнее по ссылке: https://mediaroom.loreal.com/