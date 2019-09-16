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16.09.2019, 12:17

24 сентября в Киеве состоится Visa Cashless Forum

24 сентября в Киеве состоится Visa Cashless Forum - Фото
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В этом году тема дискуссии – “Driving the Future” с фокусом на тенденции, которые формируют платежную экосистему и их влияние на потребителей и бизнес

24 сентября с 8:30 до 16:30 в Киеве в Конгрессно-выставочном центре «Парковый» (Парковая дорога 16А) состоится Visa Cashless Forum 2019.

 

Visa Cashless Forum — это ежегодная платформа, которая объединяет экспертов в области цифровых платежей и инноваций, представителей финансовых учреждений, финтеха, торгово-сервисных учреждений, поставщиков платежных услуг и регуляторов для обсуждения современных тенденций, вызовов и ключевых направлений развития отрасли.

 

В этом году тема дискуссии – “Driving the Future” с фокусом на тенденции, которые сегодня формируют платежную экосистему и их влияние на потребителей и бизнес. Тема охватывает потенциал Украины как государства в цифровом пространстве в условиях расширения сети приема бесшовных, быстрых и безопасных цифровых платежей.

 

Событие объединит в себе несколько интерактивных форматов, таких как панельные дискуссии, ключевые выступления, интервью, дебаты и презентации практического опыта.

 

Программа Форума доступна по ссылке: Visa Cashless Forum 2019

 

Первый Cashless Forum состоялся осенью 2016 года и стал флагманским событием в Украине и во всем регионе СНГ и Юго-Восточной Европы для дискуссии на тему внедрения инновационных решений и роли безналичной экономики для развития государства. Форум объединил более 200 участников и гостей из разных стран и отраслей.

 

По уточняющим вопросам и по вопросам регистрации, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Прудниковой, PBN Hill + Knowlton Strategies по телефону +380 586 6350 или по электронному адресу olga.prudnikova@hkstrategies.com.

 

Регистрация открыта до 19 сентября включительно.

 

Про Visa Inc.

Visa Inc. является мировым лидером в области цифровых платежей. Наша миссия - объединить мир с помощью наиболее инновационной, надежной и безопасной платежной сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает надежные и безопасные платежи по всему миру и может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Компания Visa является преданной инновациям, что является катализатором быстрого роста «connected commerce», в условиях которой практически любое подключенное устройство может осуществлять платежи, таким образом приближая переход к будущему без наличных - везде и для всех. В то время, когда мир движется от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции. Для получения дополнительной информации посетите usa.visa.com/about-visa, www.visa.com.ua, https://www.facebook.com/VisaUA, http://www.visanewscissee.com/

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Теги: Visa Cashless Forum
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