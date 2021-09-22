BAROMETER International Bar Show – знаковое международное событие барной культуры

В 2021 году ежегодный образовательный трехдневный ивент пройдет в юбилейный пятый раз и будет посвящен теме "People".

BAROMETER 2021 "PEOPLE" исследует роль человека в барной индустрии. В этом году мы намерены отдать должное людям, и в рамках концепции "PEOPLE" будем говорить о широком спектре тем. От гостеприимства как явления – до нейрофизиологии и восприятия коктейля телом. От роли личности в истории барного дела – до воздействия барной индустрии на общество. От коктейля как проявления креативности – до бара как части комьюнити города. Ведь барная индустрия – это Люди, которые как пазлы, объединяясь в одно целое, создают ее. От бармена до производителя как мирового масштаба, так и локального: дизайнера, архитектора, гостя бара и просто любителя "обычного виски", который своим выбором также влияет на тренды и предложения на рынке. Барная индустрия – это мир, который мы всегда стремились удачно объединить вместе на одной площадке – BAROMETER International Bar Show.

Гости мероприятия смогут узнать о мировых тенденциях барного искусства от самых крутых трендсеттеров, попробовать миксы от бренд-амбассадоров топовых локальных баров и знаковых заведений Тель-Авива, Рима и Парижа, продегустировать суперселективные алкогольные напитки от партнеров.

Аудитория BAROMETER International Bar Show:

• Бартендеры;

• Миксологи;

• Топ менеджеры алкогольных брендов;

• Владельцы баров;

• Интересующиеся барной культурой.

Направления BAROMETER International Bar Show:

• Коктейльное – тематическая бар-шоу зона с представителями 24 топовых баров Украины и мира, которые презентуют свои барные карты и предлагают гостям самые яркие авторские рецепты;

• Дегустационное – зона партнеров, которые пригласят посетителей на дегустации новинок и классических линеек элитного алкоголя в двух просторных Tasting Rooms и расскажут о традициях и культуре потребления. Кроме того, выставочные стенды партнеров HoReCa презентуют здесь все необходимое барное оборудование и аксессуары;

• Гастрономическое – традиционная Food & Relax зона, кроме фирменных хот-догов, сочных бургеров, хэлси боулов и свежих устриц от топовых ресторанов;

• Образовательное – лекции от амбассадоров брендов с лайфхаками и интересными фактами о барной культуре и всех аспектах индустрии.