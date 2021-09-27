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27.09.2021, 10:00

Бензин upg 100 – лучшее, что вы можете дать своему авто

Цей матеріал також доступний українською
Бензин upg 100 – лучшее, что вы можете дать своему авто - Фото

Когда автомобиль разгоняется за считанные секунды, превращаясь в проворного и хитрого зверя, а мотор излучает такой красивый звук, от которого стынет в жилах – это отдельный вид наслаждения, о котором знают только автомобилисты.

Для неудержимого движения вперед современному автомобилю необходимо сверхмощное топливо, которое способно удовлетворить требования самых требовательных двигателей. Именно таким является бензин upg100. Его потенциал приятно удивит водителей. И это точно будет любовь с первого бака, как заявляет в своей коммуникации компания.  

Так почему же бензин от UPG – это самое лучшее, что вы можете дать своему автомобилю? Существует как минимум пять причин выбрать современное топливо повышенного качества upg100.

Upg 100 – высокооктановый бензин

Особенности производства превращают топливо, которое является флагманом компании, на что-то большее, нежели просто бензин. Upg 100 имеет высокий показатель октанового числа, который достигается на заводе, во время производства методом прямого перегона, без использования присадок и посторонних примесей, которые могут навредить автомобилю. Это именно та необузданная энергия движения, которую вы можете себе позволить!

Гарантия максимальной мощности двигателя и его бесперебойной роботы

Upg 100 предохраняет топливную систему автомобиля, сбалансировано распределяет смеси по цилиндрам двигателя, увеличивая его ресурс. Топливо облегчает запуск двигателя и обеспечивает автомобилю быстрый разгон. Сниженное содержание серы, бензола и ароматических углеводов уменьшает коррозию на деталях, поэтому автомобиль вам точно будет благодарен.

Меньший расход топлива и экологическая безопасность

Качественное топливо в процессе сгорания выделяет большее количество энергии, а значит, и расход его меньше. Оно является безопасным не только для двигателя, но и для окружающей среды. Поэтому, наполняя бак на АЗК UPG, вы не только заботитесь о своем автомобиле и экономите деньги, но и заботитесь об окружающей среде.

О том, что заправляться лучше проверенным топливом рассказывает и профессиональный автогонщик, чемпион Восточной Европы по дрифту и президент Федерации дрифтинга Украины Максим Миллер.

"Тренировочные и топовые гоночные автомобили в Украине заправляются сотым бензином. Это влияет на мощность, детонацию, ресурс двигателя. Дрифтинг – достаточно экстремальный вид спорта. Опыт и мастерство гонщика – это только половина успеха, многое зависти и от автомобиля. Заливая в бак высококачественный бензин, на АЗК, которым я доверяю. Я уверен, что мой "железный конь", – рассказывает спортсмен.

Все виды топлива, которое реализует сеть АЗК UPG отвечают европейскому стандарту. От качества топлива напрямую зависит репутация компании, а это – основной нематериальный актив UPG. Для того, чтобы высокое качество топлива сохранялось от завода до колонки АЗК, компания проводит постоянный контроль каждого звена его пути к потребителю.

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