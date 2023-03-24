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24.03.2023, 14:55

БФ "Майбутнє – дітям" присоединился к проекту "Гуманитарная почта Украины" от Новой почты

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БФ "Майбутнє – дітям" присоединился к проекту "Гуманитарная почта Украины" от Новой почты - Фото

Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям" стал постоянным партнером Новой почты в программе "Гуманитарная почта Украины". Предварительно пройдя аккредитацию и подтвердив соответствие всем требованиям.

"С начала полномасштабного вторжения мы помогаем детям и взрослым, которые, спасаясь от агрессора, нашли приют у нас на Закарпатье. Они ежедневно получают овощи и фрукты, молочные продукты, мы решаем их потребности в одежде, обуви, средствах гигиены, лекарствах… Также системно помогаем медикаментами и необходимыми вещами жителям Харькова и области, с которыми работает Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5. Поэтому участие в программе "Гуманитарная почта Украины" позволит нам аккумулировать собранные средства именно на гуманитарный груз, ведь все расходы на доставку покрывает Новая почта", – отметила руководитель проектов БФ "Майбутнє – дітям" Александра Новикова (Novikova Agency).

Фото: Александра Новикова, Novikova Agency, БФ "Майбутнє-дітям"

Новая почта помогает благотворительным фондам и волонтерским организациям с первых дней российской агрессии. В 2014 году компания начала программу "Гуманитарная почта Украины", в рамках которой волонтеры отправляют грузы, доставку которых оплачивает Новая почта.

"Мы помогаем с тем, что умеем лучше всего, с логистикой. До 24 февраля проект "Гуманитарная почта Украины" насчитывал 82 участника. Сегодня их уже более тысячи, и эта цифра неуклонно растет. Новая почта рада быть для благотворительных фондов не просто компанией-перевозчиком надежным плечом. Волонтеры обращаются к нам, когда на кону доставки человеческие судьбы, и мы всегда оправдываем их надежды", – рассказывает Елена Плахова, директор по управлению репутацией Новой почты.  

Фото: Елена Плахова, директор по управлению репутацией Новой почты

Всего с 2014 года Новая почта в рамках программы "Гуманитарная почта Украины" доставила более 694 006  отправлений, что равно весу 99 самолетов "Мрия".  По предварительным подсчетам эти посылки помогли почти 10 миллионам украинцев. 

Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям" до войны опекал детей, нуждавшихся в помощи по семейным причинам, в интернате при Нижнебыстровской гимназии на Закарпатье. С началом войны на территории гимназии был создан приют для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли свои дома. За это время сотрудники Фонда и гимназии оказали помощь почти 500 детям и взрослым, было приготовлено более 135 000 порций завтраков, обедов и ужинов. Также была организована системная работа Гуманитарного хаба ТЭЦ-5 в Харькове. За год доставлено и распределено между жителями Харькова и прилегающих районов центра области более 250 т гуманитарных грузов.

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Теги: новая почта, БФ Майбутнє – дітям
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