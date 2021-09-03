Big Invest Summit 2021 – не пропусти самый масштабный ивент по инвестированию

С чего начать создание собственного пассивного заработка и во что выгодно вложить от 5 до 100 тысяч долларов расскажут и поделятся личным опытом более 12 топовых спикеров для 1500 участников.

Интерес к теме инвестирования достиг небывалой популярности и стал главным трендом 2020-2021. Биткоиновые миллиардеры и стартапы, становящиеся "компаниями-единорогами" вызывают настоящий ажиотаж. Что вполне объяснимо на фоне роста инфляции и близкой к нулевой доходности по депозитам. Обесценивания своих сбережений не хочет никто. Все хотят их приумножить наиболее прибыльно и безопасно. Именно об этом в Киеве 27-28 ноября в "Pochayna Event Hall" расскажут опытные предприниматели, инвесторы и экономисты.

Задачей-минимум для инвестора является опережение темпов инфляции. Максимальной — получение дохода исключительно от пассивного заработка. Именно так и сделал спикер Кир Горшков — отправил себя "на пенсию" в 35 лет, перекрыв инвестиционным доходом расходы всей семьи. Своим опытом он поделится на "Big Invest Summit 2021".

Ивент будет интересен как начинающим, так и более опытным инвесторам, которые ищут новые надежные инструменты инвестирования.

На Big invest summit 2021 расскажут:

Где взять стартовый капитал для инвестирования;

Основы инвестирования: составление стратегии и инвестиционного портфеля;

Как правильно распределять средства, чтобы минимизировать риски;

Какой доход можно получить от разных инструментов инвестирования;

В подробностях рассмотрят актуальные инвестиционные инструменты:

Паевые и корпоративные инвестиционные фонды – их виды, возможности, риски и преимущества по налогообложению.

Облигации (ОВГЗ и корпоративные) — порог вхождения и распределение долей в инвестиционном портфеле.

Акции — высокорисковый, но популярный инструмент для долгосрочных инвестиций.

Кредитование (кредитные союзы, ломбарды) — удобный инструмент для среднесрочных инвестиций.

Недвижимость — новостройки, вторичный рынок, сроки окупаемости и диверсификация рисков.

Земля — перспективы рынка и возможная доходность.

Драгоценные металлы — инструмент бегства от рисков, способный принести доход.

Криптовалюты — какую долю можно выделить в инвестиционном портфеле.

Стартапы и венчурное инвестирование — порог вхождения и преимущества работы с фондами.

Бизнес и франшизы – возможности и риски миноритарного акционера.

Среди спикеров:

Виктор Прокопеня — технологический инвестор (VP Capital), основатель криптобиржи Currency.com. Фокус — инновации, AI, машинное обучение, компьютерное зрение. Оборот портфельных компаний — более $2 млрд в месяц;

Роман Прокофьев — соучредитель компании Jooble, венчурный инвестор, инвестирует в IT-индустрию;

Максим Слободянюк — IT-бизнесмен, инвестор, основатель холдинга Nika Tech Family;

Роман Бабицкий — инвестор с 10-летним опытом, основатель компании Babitskyi Investment Company;

Михаил Кухар — преподаватель макроэкономики Бизнес-школы МИМ, управляющий партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook. Компания дает точные прогнозы курса, инфляции и ВВП;

Купить билет на Big Invest Summit 2021 можно по ссылке