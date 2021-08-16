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16.08.2021, 13:25

Биржа PRPosting: возможности и преимущества

Цей матеріал також доступний українською
Биржа PRPosting: возможности и преимущества - Фото
Компьютер

Биржа вечных ссылок – это специальный сервис, позволяющий продавать и приобретать бэклинки на площадках по всему миру

Биржа вечных ссылок — это специальный сервис, позволяющий продавать и приобретать бэклинки на площадках по всему миру. Наращивание ссылочной массы называют линкбилдингом. Это метод поисковой оптимизации, которым пользуются многие SEO-специалисты. Вечными называют ссылки, которые размещают раз и навсегда. Они существуют до тех пор, пока функционирует площадка. Соответственно, и трафик будет практически вечным.

В Украине пользуется популярностью биржа ссылок PRPosting. Сервис работает с 2018 года. Его основал известный в SEO-кругах эксперт Александр Кирик. Изначально платформу разрабатывали только для решения задач его команды, но вскоре стало ясно, что перспективы биржи велики и нужно открывать ее для широкой аудитории. Так платформа стала доступной для всех.

Особенности биржи вечных ссылок

Основное направление украинской платформы PRPosting — статейное продвижение. С помощью сервиса можно разместить новость, пресс-релиз, интервью, обзор и любой другой рекламный текстовый контент на одной из более чем 44 тысяч площадок. В каталоге представлены сайты-доноры практически изо всех уголков мира. У клиентов есть возможность выйти на рынок 177 стран. В первую очередь это веб-ресурсы Украины, России, Великобритании и США. Среди них есть узкопрофильные, а также сайты на редкие тематики: гэмбилдинг, машиностроение, металлургия и др. Некоторые площадки эксклюзивны и доступны только на PRPosting.

Если у вас специфическая ниша и найти оптимальную площадку для рекламы не получилось, свяжитесь со службой поддержки платформы. Специалисты обязательно найдут то, что вам нужно, даже если подходящего веб-ресурса ранее не было в базе. Всю коммуникацию с владельцами площадок возьмут на

себя сотрудникиPRPosting, а процесс запуска ссылочной рекламной кампании максимально автоматизирован. С посредниками сервис не работает, все договоренности заключаются исключительно с собственниками сайтов. 

Возможности PRPosting

С помощью платформы можно не только купить одиночные вечные ссылки, но и построить полноценную ссылочную стратегию, которая будет эффективна сразу в нескольких направлениях:

  • продвижение в поисковых системах — топовые места в выдаче;
  • формирование позитивного имиджа — нативная реклама, мягкое воздействие на аудиторию;
  • контент-маркетинг — распространение интересной и полезной для клиента информации.

Такой комплексный подход позволяет расширить читательскую аудиторию и привлечь максимальное количество новых пользователей. PRPosting помогает:

  • выстраивать коммуникацию с потребителями и завоевывать их лояльность;
  • ненавязчиво продавать товары и услуги;
  • повышать узнаваемость бренда;
  • увеличивать трафик.

Рекламный контент размещается в течение 7 дней. Если эти обязательства по каким-либо причинам не будут выполнены, гарантирован 100% возврат денежных средств.

Чем PRPosting отличается от конкурентов

Украинская биржа вечных ссылок PRPosting обладает многочисленными весомыми преимуществами:

  1. Ручной подбор площадок для размещения.
  2. Единоразовая оплата ссылки без скрытых платежей.
  3. Наличие фильтров для отбора сайтов-доноров.
  4. Отсутствие комиссии при пополнении баланса.
  5. Работа платформы с NDA-проектами.
  6. Поддержка 5 валют в рамках одного аккаунта.
  7. Возможность создать отдельный каталог площадок под конкретные цели.
  8. Наличие стоп-листа.
  9. Аутрич по цене ссылки.
  10. Доступные тарифы.

Для клиентов платформы действует партнерская программа, с помощью которой они могут получить на баланс 5% от стоимости заказа приглашенного пользователя. Индексация размещенных ссылок проверяется модераторами каждый день.

Как начать работу

Интерфейс сервиса PRPosting — простой и понятный. Пошаговый процесс покупки вечных ссылок через платформу:

  1. Регистрация нового аккаунта (имя, почтовый ящик, пароль).
  2. Создание нового проекта (название, URL, выбор валюты).
  3. Загрузка текстового контента (если собственного материала нет, можно заказать оптимизированную статью у авторов платформы, копирайтеры пишут на 21 языке).
  4. Выбор необходимых сайтов-доноров из таблицы и добавление в корзину (упростить поиск помогут фильтры).
  5. Пополнение баланса (доступно несколько наиболее распространенных и удобных способов).
  6. Подтверждение заказа.

Оплата за размещение взимается после публикации рекламного контента. В настройках можно выставить желаемый диапазон стоимости ссылки. Если возникнут трудности, можно обратиться в службу поддержки сервиса. Пополнить баланс можно в 5 валютах. Сотрудники сервиса помогут разобраться со всеми финансовыми и техническими вопросами. Публикации, состояние баланса можно контролировать в личном кабинете. Возможен выбор разных валют для проектов в рамках одной регистрации. 

Blacklist PRPosting

Платформа не публикует рекламу на запрещенных законом ресурсах. Абсолютное вето наложено на:

  • порнографические веб-сайты;
  • ресурсы экстремистских организаций.
  • площадки, пропагандирующие насилие или противозаконную деятельность.

Платформа постоянно развивается, функционал совершенствуется, появляются новые возможности. С помощью PRPosting можно найти свою целевую аудиторию и успешно развивать бизнес, покупая вечные ссылки. Регистрируйтесь, выбирайте площадки и достигайте поставленных целей. Продвигайте сайт с комфортом — и результат не заставит себя ждать.

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Теги: PRPosting
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