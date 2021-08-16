Биржа PRPosting: возможности и преимущества

Биржа вечных ссылок — это специальный сервис, позволяющий продавать и приобретать бэклинки на площадках по всему миру. Наращивание ссылочной массы называют линкбилдингом. Это метод поисковой оптимизации, которым пользуются многие SEO-специалисты. Вечными называют ссылки, которые размещают раз и навсегда. Они существуют до тех пор, пока функционирует площадка. Соответственно, и трафик будет практически вечным.
В Украине пользуется популярностью биржа ссылок PRPosting. Сервис работает с 2018 года. Его основал известный в SEO-кругах эксперт Александр Кирик. Изначально платформу разрабатывали только для решения задач его команды, но вскоре стало ясно, что перспективы биржи велики и нужно открывать ее для широкой аудитории. Так платформа стала доступной для всех.
Основное направление украинской платформы PRPosting — статейное продвижение. С помощью сервиса можно разместить новость, пресс-релиз, интервью, обзор и любой другой рекламный текстовый контент на одной из более чем 44 тысяч площадок. В каталоге представлены сайты-доноры практически изо всех уголков мира. У клиентов есть возможность выйти на рынок 177 стран. В первую очередь это веб-ресурсы Украины, России, Великобритании и США. Среди них есть узкопрофильные, а также сайты на редкие тематики: гэмбилдинг, машиностроение, металлургия и др. Некоторые площадки эксклюзивны и доступны только на PRPosting.
Если у вас специфическая ниша и найти оптимальную площадку для рекламы не получилось, свяжитесь со службой поддержки платформы. Специалисты обязательно найдут то, что вам нужно, даже если подходящего веб-ресурса ранее не было в базе. Всю коммуникацию с владельцами площадок возьмут на
себя сотрудникиPRPosting, а процесс запуска ссылочной рекламной кампании максимально автоматизирован. С посредниками сервис не работает, все договоренности заключаются исключительно с собственниками сайтов.
С помощью платформы можно не только купить одиночные вечные ссылки, но и построить полноценную ссылочную стратегию, которая будет эффективна сразу в нескольких направлениях:
Такой комплексный подход позволяет расширить читательскую аудиторию и привлечь максимальное количество новых пользователей. PRPosting помогает:
Рекламный контент размещается в течение 7 дней. Если эти обязательства по каким-либо причинам не будут выполнены, гарантирован 100% возврат денежных средств.
Украинская биржа вечных ссылок PRPosting обладает многочисленными весомыми преимуществами:
Для клиентов платформы действует партнерская программа, с помощью которой они могут получить на баланс 5% от стоимости заказа приглашенного пользователя. Индексация размещенных ссылок проверяется модераторами каждый день.
Интерфейс сервиса PRPosting — простой и понятный. Пошаговый процесс покупки вечных ссылок через платформу:
Оплата за размещение взимается после публикации рекламного контента. В настройках можно выставить желаемый диапазон стоимости ссылки. Если возникнут трудности, можно обратиться в службу поддержки сервиса. Пополнить баланс можно в 5 валютах. Сотрудники сервиса помогут разобраться со всеми финансовыми и техническими вопросами. Публикации, состояние баланса можно контролировать в личном кабинете. Возможен выбор разных валют для проектов в рамках одной регистрации.
Платформа не публикует рекламу на запрещенных законом ресурсах. Абсолютное вето наложено на:
Платформа постоянно развивается, функционал совершенствуется, появляются новые возможности. С помощью PRPosting можно найти свою целевую аудиторию и успешно развивать бизнес, покупая вечные ссылки. Регистрируйтесь, выбирайте площадки и достигайте поставленных целей. Продвигайте сайт с комфортом — и результат не заставит себя ждать.