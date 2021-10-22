Чиновники и бизнес обсудили роль Украины в энергобезопасности Европы

• В течение второго дня "Украинского газового инвестиционного конгресса" специалисты обсуждали энергетический переход и зеленые энергетические проекты, в частности сфокусировались на водородных перспективах, кроме того говорили о реальных шагах для развития стратегических перспектив в добыче газа;

• Участники конгресса единодушны в том, что Украина усиливает свои позиции в обеспечении энергетических потребностей и энергетической безопасности Европы;

• Во время конгресса подписали ряд меморандумов о взаимопонимании между Нафтогазом и иностранными компаниями о сотрудничестве и обмене опытом в газодобывающих проектах.

"Украинский газовый инвестиционный конгресс", инициированный Нафтогазом при поддержке Министерства энергетики Украины и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, обеспечил платформу для эффективного диалога и партнерства, нацеленного на усиление энергетической безопасности европейского континента. На открытии второго дня конгресса Герман Галущенко, Министр энергетики Украины, сообщил: "Украина является надежным партнером в транзите газа. Мы имеем надежную газотранспортную систему и четкое понимание, что нам нужно делать для обеспечения энергетической безопасности как Украины, так и континентальной Европы", – подчеркнул он.

Утром участники рассмотрели актуальные вопросы энергетического перехода и генерации водорода как низкоуглеродистой ресурса. В обсуждении приняли участие Торстен Воллерт, министр-советник представителя ЕС в Украине, и д-р Джеймс Уотсон, генеральный секретарь Европейской ассоциации газовых компаний (Eurogas).

"Мы должны быть осознанными и ответственными даже в своих мечтах: переход на возобновляемую энергию – это долгосрочная перспектива. В течение следующих 10-20 лет природный газ будет играть ключевую роль как "топливо переходного периода". Украина является не наблюдателем в этом процессе, а активным игроком: мы можем многое предложить ЕС, но мы также имеем обязательства перед внутренним рынком. Для многих стран, в том числе Украины, природный газ является кратчайшим путем к декарбонизации. А газовая инфраструктура, которая также может использоваться для транспортировки водорода и биометана, играть важную роль на всех этапах зеленого перехода", – прокомментировала Ольга Белькова, руководитель направления по международной деятельности и работы с государственными органами Оператора ГТС Украины.

Также во время мероприятия обсуждали разведку новых участков в Черном море и новейшие технологии, необходимые для развития стратегических газодобывающих проектов. Среди участников дискуссии – Рафаэль Дюке, директор по развитию бизнеса и коммерческих вопросов румынской OMV Petrom, которая планирует сотрудничество с Нафтогазом в Чорном море, Мартин Уайт, вице-президент американской сервисной компании Halliburton и другие.

Жан-Филипп Коссе, вице-президент компании-организатора конгресса dmg events, подводя итоги мероприятия сказал: "Украина и Нафтогаз должны выходить на международные площадки. Это хорошо, что мы здесь ведем дискуссии, но нужно идти на Ближний Восток, европейские рынки, говорить с азиатскими рынками. Иначе диалог останется односторонним. Необходимо дать понять инвесторам, что любой разговор или бизнес-предложение является реалистичным и жизнеспособным".

Во время конгресса Нафтогаз подписал ряд меморандумов о взаимопонимании с иностранными компаниями: Dragon Oil с ОАЭ, азербайджанской SOCAR AQS, американскими Helmerich & Payne, Inc. ("H & P") и 3 Seas Energy, о сотрудничестве по стратегическим украинским газодобывающим проектам. Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" подчеркнул: "Наша цель – сделать Украину способной полностью обеспечивать себя газом через пять лет – амбициозная, но вполне достижимая. Меморандумы о взаимопонимании, которые Нафтогаз подписал в последние дни, будут способствовать продвижению наших планов по разведке и добыче природного газа в Украине. По результатам мероприятия мы убеждены, что Нафтогаз как национальная компания, станет платформой для привлечения инвестиций в Украину".

О Нафтогазе:

"Нафтогаз Украины" – национальная нефтегазовая компания Украины, один из крупнейших игроков на рынке газа в Центральной и Восточной Европе. В 2020 году Нафтогаз добыл 14,2 млрд куб. м – более 70% всей добычи природного газа в Украине.

О dmg :: events:

DMG – один из ведущих организаторов мероприятий в мире, который работает в нескольких ключевых отраслях. В его энергетический портфель входит несколько крупнейших мероприятий в энергетической отрасли, такие как Gastech, ADIPEC и Global Energy Show.