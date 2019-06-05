Диагональ экрана смартфона: выбираем правильно

Покупая новый смартфон, пользователь редко приобретает изделие иного размера, нежели тот, к которому он привык. Но, присматривая телефон для другого члена семьи, необходимо подобрать девайс, соответствующий целям будущего пользователя, его возрасту, размерам пальцев, ладони.

В интернет-магазине сети гипермаркетов «АШАН» на https://shop.auchan.ua/smartfony/ вы найдете всевозможные устройства: от маленьких четырехдюймовых смартфонов до представительных фаблетов. А как не прогадать с выбором диагонали экрана, разберемся в нашем обзоре.

Ориентируемся на потребности пользователя

Мало кто использует телефон только для обмена звонками и текстовыми сообщениями. Поэтому рекомендуем подбирать устройство, исходя из потребностей конкретного пользователя. Производители предлагают смартфоны с диагональю экрана от 3,5 до 6,9 дюйма.

Небольшие устройства

Если учесть, что диагональ кнопочных телефонов была в среднем 2,3 дюйма, то появление «гигантов» с аналогичным параметром от 3,5” стало прорывом. Сейчас последние можно найти только в бюджетных линейках.

Несмотря на то, что на таких смартфонах неудобно читать, просматривать страницы сайтов, запускать игры со сложной прорисовкой, они по-прежнему востребованы. Это отличные девайсы для детей, пожилых людей.

В числе достоинств подобных устройств:

легкость;

компактность;

возможность взаимодействовать с девайсом одной рукой;

экономный расход энергии.

Промежуточные варианты

С увеличением размеров смартфонов появились промежуточные варианты с диагональю экрана 4,6–4,8 дюйма. На таких устройствах гораздо удобнее читать, смотреть фильмы, фотографии. Также подобные девайсы подходят для игр. При этом данные смартфоны относительно компактны.

Самыми популярными являются пятидюймовые устройства. Большинство пользователей могут управлять такими телефонами одной рукой.

Если вам нужен девайс, на котором будет удобно смотреть видео либо играть, присмотритесь к изделиям с диагональю экрана 5,2–5,4”. Ранее все девайсы большего размера называли фаблетами. Сейчас такие модели стали промежуточным звеном между планшетофонами и смартфонами.

Фаблеты

Серфить в интернете, вести активную переписку, рассылать письма и сообщения, работать с электронными документами удобнее всего, взаимодействуя с фаблетом, чей экран может похвастать диагональю 5,5–6,9 дюйма.

Внушительный размер дает преимущества при просмотре фильмов, в играх. Среди минусов этих устройств — их неудобно использовать как телефон и носить в кармане.

Что учесть при покупке девайса

Приобретая смартфон, необходимо учитывать особенности и потребности будущего пользователя. Речь о: