Феномен UIS, или как украинский продукт стал главным конкурентом зарубежных компаний

Возможно ли сократить коллектив наполовину и при этом не потерять, а увеличить уровень дохода? Могут ли логистические компании или дистрибьюторы не зависеть от человеческого фактора? Кладовщик, ручная сортировка, инвентаризация, или ручная комплектация посылок — реально ли оставить все это в прошлом? Как оказалось — да! Решение самых проблемных ситуаций с которыми сталкивается логистика, нашли украинские предприниматели Дмитрий Артеменко и Андрей Варибок — основатели UIS. Об их продуктах и о том, как последние помогают существенно экономить время и деньги предприятий, расскажем в этой статье.

Кратко о компании UIS: достижения и клиенты

Компания UIS начала работу в 2013 году. В начале их главным продуктом было программное обеспечение, а в 2015 году создано первое оборудование для автоматизации логистики. Сейчас в штате трудится более 30-и инженеров и других высококлассных специалистов, которые вместе разработали больше десяти разных продуктов.

В Европе есть достойные производители решений для автоматизации склада и логистики, но такого соотношения цены и качества, как предлагают в UIS, нет больше нигде. Вот и получается, что известные компании все чаще автоматизируют свои предприятия с помощью продуктов украинского производства.

"Новая почта", "Rozetka", "TNT" — это первые партнеры UIS.

Казахстан, Беларусь, Прибалтика — здесь уже успели оценить преимущества ПО и оборудования от украинского разработчика.

Почти все топовые национальные логистические операторы сотрудничают с Украинскими интеллектуальными технологиями.

Это далеко не весь перечень достижений, которых UIS добились всего за пару лет. "Meest Express", "Eva", "Top Secret", "Nestle" — список компаний, которые уже воспользовались их услугами стремительно растет.

Могут ли UIS быть полезными для вашей логистики?

Если оценивать масштаб тех компаний, которые озвучены выше, может сложиться впечатление, что UIS работают только с лидерами рынка. На практике, они сотрудничают с любыми компаниями, у которых есть склад и потребность в автоматизации логистики. Вы можете стать их клиентом если:

Имеете склад от 1000 кв.м и более.

Вашей сферой деятельности является торговля, дистрибуция, логистика, транспортные перевозки и тому подобное.

В вашем штате работают курьеры.

Системы и оборудование UIS в первую очередь помогают качественно оптимизировать основные логистические процессы и штат. Их решения позволяют тратить меньше времени и денег на поиск, обучение и найм новых людей.

Надежный коллектив, который состоит только из добросовестных работников, что не меняются годами и заинтересованы работать на результат — это к сожалению картина далекая от украинских реалий.

На практике, предприниматели сталкиваются с постоянной текучкой кадров. Пандемия в разы ухудшила ситуацию, ведь многие молодые люди выбирают удаленную занятость, другие едут за границу. В свою очередь, компания UIS предлагает реальные решения, которые позволяют уменьшить влияние этого фактора на ваш бизнес.

Какой продукт внедрить, чтобы вывести логистику на новый уровень?

WMS система, Pick by light, Put to light, TMS-система — перечень незнакомых наименований и аббревиатур? Это самые востребованные продукты компании, которые улучшают логистические процессы в несколько раз, и позволяют сократить расходы на штат на 30-50%.

Самым популярным продуктом является WMS система. Это ПО, которое принимает на себя всю заботу за складом и позволяет забыть о пересортах и недостачах. Больше не понадобится десяток работников, которые часами ищут нужный товар, не надо останавливать рабочий процесс на несколько дней, чтобы провести инвентаризацию, при этом получив не лучшие ее результаты. Все данные, вся информация о каждом уголке складского помещения содержатся в программе. Система окупается до года, что делает ее приобретение удачной инвестицией. ПО отлично работает на любых ПК, так что не стоит беспокоиться если на предприятии нет мощных современных компьютеров.

Если хромают сортировочные процессы — удачным решением станет оборудование Pick by light и Put to light. Именно эти полуавтоматические стеллажи, помогли повысить производительность сортировщиков Новой почты более чем на 100%. Оборудование изготавливается под конкретного заказчика, и может иметь разные габариты. Визуально, это стеллаж с ячейками и световыми индикаторами, в которых впоследствии будет храниться нужный товар. С этим изобретением сортировочный процесс происходит в несколько раз быстрее, ведь сотруднику всего лишь нужно считать штрихкод товара и поставить его в ту ячейку, на которой засветиться лампочка. Система работает и в обратном порядке, также извещая работника о местонахождении нужной посылки или ее элемента. Оборудование предусматривает много дополнительных опций. В частности, есть возможность контролировать производительность каждого сотрудника с помощью его личного КПІ.

Тем компаниям, которые имеют собственный штат курьеров и обеспечивают "последнюю милю" актуальной будет TMS-система, которая помогает организовать процесс курьерской доставки, позволяет составлять и планировать маршруты, соблюдать время доставки и контролировать остатки товара в машине. Система помогает качественно уменьшить штат и исключить простои курьеров.

Конвейерная сортировка — еще один продукт, оборудование, которое автоматически сортирует грузы направляя их к нужному контейнеру. Система окупается всего за 3-4 месяца, но подходит для компаний, где действительно большие объемы работы. Конвейерные системы UIS могут сортировать до 5000 единиц грузов в час, при этом сохраняя точность на уровне 99.99%

Для тех, кто часто отправляет посылки, используя стороннюю логистику, сэкономить средства и время поможет комплекс Metrix, который автоматически измеряет объем и массу груза. Каждый грамм важен, особенно если доставку оплачивает отправитель.

И это не все продукты, которыми UIS помогают компаниям сделать большой скачок в эффективности и продуктивности своей работы.

Чем UIS лучше европейских и других мировых производителей?

Наибольший процент конкурентов компании базируется в Европе, среди которых: нидерландская компания Vanderlande, немецкая SSI SCHÄFER, австрийская TGW Group, а еще в США — компания Fives Intralogistics, и другие.

Все они профессионалы своего дела, однако именно украинцы выгодно выделяются следующими преимуществами:

Стоимость продуктов в 8-10 раз дешевле, по сравнению с европейскими брендами.

Окупаемость до 1 года — также рекордные сроки, которыми не может похвастаться ни один другой разработчик. Некоторые продукты окупаются за 6 месяцев.

Быстрые сроки доставки оборудования и его интеграция на предприятии. В среднем, нужно 1-2 месяца, чтобы запустить системы в работу.

UIS также предусматривают поддержку и обучение клиентов во время внедрения систем, чтобы компании могли максимально быстро освоить продукт и моментально включиться в рабочий процесс.