Генподряд компания "Viton" – Обладатель Национальной премии "Вибір Країни" 2021

Генподрядная компания VITON® специализируется на проектировании и строительстве быстровозводимых объектов под ключ. В 2020 году команда приложила много усилий для развития компании и чувства прогресса перед конкурентами. Ее производственные мощности позволяют выполнять крупные заказы за короткий период времени. В годовом исчислении это около 20 000 м2 зданий, 800 тонн смонтированных металлоконструкций и 30000 м2 сэндвич-панелей. За кропотливую работу команды и ее интеллектуальные результаты говорит и награда "Вибір країни", мотивирующая в будущем приложить еще больше усилий к результатам работы, направить их на эффективность, целесообразность и необходимость бизнеса. Положительные отзывы клиентов и их благодарность за труды также прибавляли команде стимула продвигаться дальше, подтверждая факт полезности и присутствия смысла их деятельности.

В 2013 году была основана Компания VITON®, расположенная в г. Обухов, имеющая на то время только энтузиазм и амбиции. За такой срок интенсивной и успешной жизни, команда выполнила порядком не один десяток проектов быстровозводимого строительства с сохранением теплых взаимоотношений с каждым заказчиком, став конкурентоспособным генподрядчиком полного цикла с применением новейших и передовых технологий. Наличие собственной технико-производственной базы, комбинация прогрессивных и традиционных строительных технологий, дает компании возможность предложить в вопросах проектирования и всего строительства, минимальные затраты при оптимальных решениях. Для неизменности окончательной стоимости работ, утвержденной в смете, работает принцип прозрачности цены благодаря чему, партнеры VITON® в точности могут распределить свои денежные вложения. Сам процесс строительства выполняется поэтапно и в максимально сжатые сроки, так как экономя время, клиент сэкономит и деньги.

"Нашими главными принципами работы, являются: прозрачность, законность, добросовестность, конфиденциальность, объективность результата, профессионализм. Мы знаем, что работа должна выполняться на совесть, профессионально и по установленному точным графиком, сохраняя теплые отношения с коллегами и самим клиентом. Для повышения качества комплексных работ, конкурентоспособности компании и упрощения выполнения задач для клиентов, мы постоянно наращиваем свою материально-техническую базу и улучшаем процедуры управления строительством, дополняя тем самым принципы и цели компании. В этом способствуют преимущества перед другими компаниями, стаж и выполнения полного цикла работ, с учетом всех пожеланий клиента. Также, мы расширяем нашу команду специалистов и обеспечиваем их высоким уровнем дохода, предоставляем возможность обучения, личного развития и карьерного роста. Мы и дальше будем придерживаться важных для нас и партнеров принципов работы, сохраняя доверенность клиента как самого ценного актива. Мы умножаем и без того богатый опыт в проектировании, изготовлении и строительстве быстровозводимых, энергосберегающих и экономических зданий из сэндвич-панелей каждый день".