Иммуноферментные тест-системы украинского производства доказали свою эффективность

Учеными Познанского Института биоорганической химии Польской академии наук проведены исследования по определению уровня защитных антител к SARS-CoV-2 с использованием украинских тест-систем торговой марки Vitrotest®. Полученные результаты показали высокое совпадение с научными данными и результатами, полученными мировыми лидерами IVD-индустрии.

Для проведения исследования образцов лиц, дважды привитых вакцинами различного производства (Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca), ученые Познанского Института биоорганической химии (Польша) использовали три различных тест-системы украинского производителя ООО "Витротест биореагента". Среди них две для полуколичественного определения SARS-CoV-2 специфических антител (Vitrotest® SARS-CoV-2 IgG и Vitrotest® SARS-CoV-2 Total Ab) и одну для количественного определения (Vitrotest® SARS-CoV-2 IgG QuantiSpikeTM).

Для исследования было использовано более 100 образцов вакцинированных лиц. Все иммуноферментные тест-системы ООО "Витротест биореагента" подтвердили наличие антител к SARS-CoV-2 у вакцинированных.

Интерпретация результатов количественного анализа в тест-системе QuantiSpikeTM проводится в международных единицах: BAU / мл в соответствии с Первым стандартом ВОЗ – First WHO International Standard Anti-SARS-CoV-2 Immunoglobulin (Human). Средние уровни специфических антител у лиц, привитых двумя дозами вакцин на основе м-РНК (Pfizer-BioNtech, Moderna) составили 1300-2500 BAU / мл. В то же время иммунный ответ после векторной вакцины был несколько ниже. Подобные результаты уже описаны учеными и частично объясняются влиянием специфического иммунного ответа, который формируется на аденовирус при использовании векторных вакцин.

Сейчас в мире активно проводятся исследования по определению уровня гуморального иммунитета после вакцинации и его продолжительности. До сих пор еще не установлено протективного уровня антител, который считается достаточным для защиты от COVID19. Однако, по данным некоторых производителей диагностических тестов, уровень в 15 BAU / мл уже коррелирует с наличием вируснейтрализирующей активности сыворотки крови человека.

Напомним, что Витротест биореагента в апреле 2020 одним из первых разработал и внедрил в производство иммуноферментные тест-системы для диагностики COVID19.

В настоящее время предприятие производит целый спектр наборов для выявления антител к SARS-CoV-2, в том числе, единственные в Украине тесты для количественного определения специфических антител к коронавирусу в единицах BAU / ml, рекомендованных ВОЗ и калиброванных по 1-му Международному Стандарту Всемирной организации здравоохранения.