Ицхак Адизес расскажет о качествах лидеров нового поколения

Он является одним из лучших бизнес-мыслителей нашего времени. Также состоится практическая сессия и воркшопы с его командой – консультантами Adizes Institute.

Ицхак Калдерон Адизес – мировой эксперт в сфере менеджмента и эффективности ведения бизнеса, основатель и директор международной консалтинговой организации Adizes Institute (США). Он является автором теории фундаментальных изменений без хаоса и конфликтов, которую сегодня применяют более 2000 компаний в 52 странах мира. Он создал не просто теорию, а целую методологию и философию ведения бизнеса.

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За более чем 40 лет своей профессиональной карьеры д-р Адизес консультировал не только коммерческие организации, но также правительства Израиля, Мексики, Швеции, Бразилии, Сербии, Греции, Исландии и Македонии.

Adizes Institute входит в десятку лучших консалтинговых компаний мира согласно рейтингу Leadership Excellence Journal, а также в рейтинг «100 лучших консультантов в сфере лидерства» (Executive Excellence Journal).

В программе события:

Мастер-класс Ицхака Адизеса “Развивая лидеров нового поколения”:

Д-р Адизес будет говорить о развитии лидеров и организаций в эпоху цифровой экономики, делиться своими знаниями и практическими наработками, которые применяют во всем мире.

Практическая сессия Звездана Хорвата “Оргструктура компании. Развяжите руки вашему СЕО”. Звездан Хорват – президент филиала Adizes Institute в странах Восточной Европы, Балтии и Средиземноморья. Более 20 лет внедряет методологию Адизеса в организациях по всему миру.

Звездан Хорват – президент филиала Adizes Institute в странах Восточной Европы, Балтии и Средиземноморья. Более 20 лет внедряет методологию Адизеса в организациях по всему миру. Четыре уникальных воркшопа от консультантов и экспертов Adizes Institute, раскрывающих уникальные инструменты методологии Адизеса .

от раскрывающих уникальные инструменты методологии Адизеса Закрытый ужин с доктором Адизесом для VIP-участников.

Почему стоит посетить событие:

✩ Методология Адизеса – не академическая теория, оторванная от реальной жизни, а прикладной инструмент для собственников и топ-менеджеров компаний, эффективность которого доказана многолетним опытом успешной консалтинговой деятельности Adizes Institute по всему миру, в компаниях самого разного размера и разных отраслей.

✩ Практические сессии и воркшопы с консультантами Adizes Institute позволят приобрести прикладные знания и отработать инструменты, которые вы можете использовать в своей повседневной работе, существенно повысив свою эффективность.

✩ Последний раз гуру менеджмента приезжал в Украину весной 2015 года. 16 апреля 2019 года 81-летний доктор Адизес проведет лично единственный мастер-класс в Киеве для всех почитателей своей философии.

Организаторы события:

Генеральный партнер события:

Креативная компания Fedoriv

Встреча с Ицхаком Адизесом проходит в коллаборации с 12 Украинским маркетинг-форумом. Участники форума смогут получить уникальные условия участия в мастер-классе.

16 апреля 2019 года

Mercure Congress Centre

https://goo.gl/YHANnQ

✆ (044) 599-09-79

✉ forum@ideasfirst.info