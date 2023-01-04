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04.01.2023, 11:45

Изменится ли цена на пластиковые окна в 2023?

Цей матеріал також доступний українською
Изменится ли цена на пластиковые окна в 2023? - Фото

Ситуация в стране, сегодняшние цены на металлопластиковые окна в Украине, нестабильность поставок и многие другие факторы вызывают обеспокоенность как у потребителей, так и у участников рынка.

С началом боевых действий февраля 2022 года рынок лихорадит, постоянно возникают все новые и новые вызовы, многие поставщики и производители держаться из последних сил, а прогнозы – не очень утешительны. По субъективным оценкам, рынок сократился на 70-80% в сравнении с 2021 годом.

Тем не менее, практика показывает что:

"Окна нужны были вчера, нужны сегодня и точно будут нужны завтра".

К сожалению, сейчас купить окна по ценам довоенного периода уже нереально.

Основные проблемы рынка

С февраля 2022 года рынок столкнулся с массой проблем, которые сказываются на ценах и сроках поставок:

● резкий скачок курса валют
● значительное сокращение объема рынка
● потеря части рынка
● выход с рынка части поставщиков
● усложнение поставок и трудности в логистике
● перебои в энергоснабжении

Это основные, но далеко не все трудности в которых вынужден существовать рынок.

От чего зависит цена на окна

Окно состоит из большого количества материалов и комплектующих: стекло, металл, пвх системы, фурнитура, метизы, герметики и много другое. На сегодняшний день, на рынке Украины практически все это импортного производства. Конечно, с ростом курса валют – растут и цены на пластиковые окна Киев всех брендов и производителей.

Стоит отметить, что и сильный рост цен на топливо и энергоносители сказывается на стоимости окон для потребителя. Более того, это сильно сказывается и на стоимости строительно-монтажных услуг, которые предоставляют своим клиентам поставщики окон.

С началом боевых действий февраля 2022 года, правительство Украины отменило пошлины на критический импорт и это позволило немного сократить конечную стоимость для потребителя.

Прогноз на 2023 год

Учитывая все упомянутое в данной статье, резюмируем: нет предпосылок для снижения цен на пластиковые окна в Украине. С большой долей вероятности, в 2023 году будет плавный рост цен с поправкой на инфляцию и с возможными скачками в случае резких колебаний курса иностранных валют.

Это будет касаться как окон из отечественных пвх систем, так и импортных брендов. Для того чтобы купить окна по выгодной цене, не стоит ждать когда они подешевеют. На практике, окна, как и большинство сильно зависящих от сырья (пвх, металл, стекло) товаров – со временем становятся только дороже.

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Теги: пластиковые окна
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