Как быстро и надежно доставлять грузы за границу

Иллюстративное фото: дорога в Германии. Фото - EPA

Германия стала одной из популярнейших стран, куда переезжают беженцы из Украины. По данным миграционной платформы EWL, на сентябрь прирост украинцев в ФРГ увеличился на 450 тыс. человек. Вместе с тем, эта европейская страна остается среди лидеров в области промышленного производства различной техники, оборудования и т.д., что делает ее особенно полезной для нас как партнера. Соответственно, возникает потребность в качественной международной доставке груза как для личных нужд так и коммерческих — перевозке груза в Германию.

В таких случаях следует иметь надежного перевозчика, который сделает процесс перевозки максимально выгодным и удобным. К примеру, хорошую репутацию в сфере международных грузовых перевозок имеет компания "Витал Спец Сервис". За 16 лет работы наладили отличную логистику и получили тысячи довольных клиентов.

Как будет происходить процесс перевозки у профессионалов, разберем подробнее.

Оставьте заявку. Есть несколько вариантов, как это сделать: позвонить по телефону, написать в мессенджеры, оформить заявку прямо на сайте.

Обсудите подробности перевозки. Специалисты узнают все тонкости заказа, особенности груза, пожелания клиента. Груз может быть совершенно разным: одежда, картины, посуда, инструменты, автомобили, техника и т.д. Компания имеет большое количество современного транспорта, поэтому справится с перевозкой разной сложности. Важно, что грузы подлежат обязательному стандартному страхованию, но параллельно можно оформить дополнительное.

Выберите способ перевозки. "Витал Спец Сервис" предлагает много вариантов перевозки. Одним из самых популярных является доставка под ключ. В этом случае перевозчик возьмет на себя организационные моменты, подбор транспорта, оформление документов и решение таможенных процедур. Заказчику остается только следить за доставкой. Если же груз невелик, а желание сэкономить наоборот, то хорошим вариантом будет доставка сборных грузов. Тогда перевозчик собирает вещи или товар разных клиентов, следующих по одному маршруту. В любом случае специалисты помогут определиться, какой способ будет наиболее оптимальным и выгодным.

Подпишите договор. Таким образом, заказчик будет четко знать обязательства компании, предоставляющей ему услуги, их стоимость и свои права. Это гарантия того, что груз вовремя доедет до места назначения без "приключений" и непредвиденных дополнительных платежей. Цену поездки просчитают вперед. Ее размер будет зависеть от дальности маршрута, вида транспорта, особенностей груза, дополнительных услуг. Консультация и расчет услуги бесплатны.

В результате заключения договора клиент получит индивидуальную детально разработанную схему доставки товара и персонального менеджера-логиста, который всегда будет держать с вами связь.

Перевозка. Весь процесс будет прозрачным и понятным. Груз заберут с места назначения и доставят в адрес конечного пункта и заранее обсужденный срок. Если требуется временное хранение товара, у компании есть склады. Дополнительно помогут с погрузкой, разгрузкой, упаковкой, маркировкой.

"Наша команда – это ответственные и добросовестные работники, которые знают, как транспортировать вещи на любые расстояния без риска и задержек, поэтому клиенты могут не беспокоиться о сроках, целостности груза и других вопросах, связанных с перевозкой" – уверяют в "Витал" Спецсервис".