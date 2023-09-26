Як швидко та надійно доставляти вантажі за кордон

Ілюстративне фото: дорога у Німеччині. Фото - EPA

Німеччина стала однією з найпопулярніших країн, куди переїздять біженці з України. За даними міграційної платформи EWL, станом на вересень приріст українців у ФРН збільшився на 450 тис. осіб. Разом з тим ця європейська країна лишається серед лідерів в галузі промислового виробництва різної техніки, обладнання тощо, що робить її особливо корисною для нас як партнера. Відповідно виникає потреба у якісній міжнародній доставці вантажу як для особистих потреб так і комерційних – перевезенні вантажу до Німеччини.

У таких випадках варто мати на увазі надійного перевізника, який зробить процес перевезення максимально вигідним та зручним. Наприклад, хорошу репутацію у сфері міжнародних вантажних перевезень має компанія "Вітал Спец Сервіс". За 16 років роботи налагодили відмінну логістику та здобули тисячі задоволених клієнтів.

Як саме відбуватиметься процес перевезення в професіоналів, розберімо детальніше.

Лишіть заявку. Є кілька варіантів, як це зробити: зателефонувати, написати в месенджери, оформити заявку прямо на сайті.

Обговоріть подробиці перевезення. Фахівці дізнаються всі тонкощі замовлення, особливості вантажу, побажання клієнта. Вантаж може бути абсолютно різним: одяг, картини, посуд, інструменти, автомобілі, техніка, тощо. Компанія має велику кількість сучасного транспорту, тому впорається з перевезенням різної складності. Важливо, що вантажі підлягають обов’язковому стандартному страхуванню, але паралельно можна оформити додаткове.

Оберіть спосіб перевезення. "Вітал Спец Сервіс" пропонує багато варіантів перевезення. Одним з найпопулярніших є доставка "під ключ". У такому випадку перевізник візьме на себе організаційні моменти, підбір транспорту, оформлення документів та вирішення митних процедур. Замовнику лишається лише слідкувати за процесом доставки. Якщо ж вантаж невеликий, а бажання зекономити навпаки, то хорошим варіантом буде доставка збірних вантажів. Тоді перевізник збирає речі чи товар різних клієнтів, які прямують за одним маршрутом. В будь-якому разі фахівці допоможуть визначитися зі способом, який буде найбільш оптимальним та вигідним.

Підпишіть договір. Таким чином замовник чітко знатиме зобов’язання компанії, яка надає йому послуги, їх вартість та свої права. Це є гарантією, що вантаж вчасно доїде до місця призначення без "пригод" та непередбачуваних додаткових платежів. Ціну поїздки прорахують наперед. Її розмір залежатиме від дальності маршруту, виду транспорту, особливостей вантажу, додаткових послуг. Консультація та розрахунок послуги безкоштовні.

У результаті підписання договору клієнт отримає індивідуальну детально розроблену схему доставки товару та персонального менеджера-логіста, який завжди триматиме з вами зв’язок.

Перевезення. Увесь процес буде прозорим та зрозумілим. Вантаж заберуть з місця призначення та доставлять на адресу кінцевого пункту і термін, який обговорили заздалегідь. Якщо потрібне тимчасове зберігання товару, компанія має склади. Додатково допоможуть з завантаженням, розвантаженням, упаковкою, маркуванням.

"Наша команда – це відповідальні та сумлінні працівники, які знають, як транспортувати речі на будь-які відстані без ризику та затримок, тому клієнти можуть не турбуватися про терміни, цілісність вантажу та інші питання пов’язанні з перевезенням" – запевняють у "Вітал Спец Сервіс".