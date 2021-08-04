Как выбрать монитор для офиса: советы и рекомендации

Купить дисплей для офисной работы — ответственное задание, поскольку речь идет о приобретении нескольких устройств сразу, но и касается здоровья и продуктивной работы сотрудников. Самой распространенной ошибкой является заказ большого количества экземпляров одной модели с наименьшей ценой. Такой шаг абсолютно не учитывает специфику сотрудников.

Выбираем офисный монитор: что учесть при покупке

В первую очередь стоит ориентироваться на приведенные ниже особенности оснащения и конструкции офисных дисплеев:

диагональ — не менее 22-24 дюймов, устройства с экранами меньшего размера вероятнее всего окажутся морально устаревшими;

без мерцания — отсутствие модуля широтно-импульсной модуляции (ШИМ) гарантирует отсутствие мерцания дисплея, и снижает нагрузку на глаза;

конструкция — предпочтительны модели с регулировкой положения по высоте и углов наклона экрана;

покрытие — матовый слой на дисплее препятствует появлению бликов и засветов;

интерфейсы — стоит отдать предпочтение моделям без встроенных динамиков, но с обычным 3,5–миллиметровым портом для подключения наушников.

Выбрать офисный монитор для сотрудников согласно специфике их работы

Каждый работник имеет свой круг задач, которые во многом определяют тип монитора, который им соответствует наилучшим образом:

монитор менеджера — стандартная модель 24 дюйма с матовым покрытием и разъемом для наушников;

монитор аналитика — должен вмещать множество окон различных приложений, в идеале это широкоэкранное устройство с высоким разрешением и большой диагональю. Наиболее удачный пример: серии дисплеев Acer CB1 и CB2 с защитой зрения;

монитор для системного администратора — технические специалисты, в особенности сисадмины и персонал служб технической поддержки, которым постоянно приходится удаленно подключаться к ПК других пользователей, предпочитают использовать два дисплея одновременно. В этом случае обратите внимание на модели со сверхтонкими рамками, специально разработанные для мультимониторных систем из нескольких дисплеев;

монитор для дизайнера — прямая противоположность утилитарным моделям для офиса. Такой монитор отличает широкая диагональ 27 дюймов и высокая точность воспроизведения цветов. Типичный пример: устройства ConceptD, которые специально разработанные для творчества, оснащены матрицами IPS, которые охватывают 99% цветового пространства Adobe RGB и гарантируют точную цветопередачу с показателем Delta E<2, что подтверждено сертификатом PANTONE®;

монитор руководителя — должен обеспечивать простоту и удобство подключения к ноутбуку. Предпочтительны модели, оснащенные современным портом USB Type-C, например серия недорогих тонких устройств Acer SA0.

На тот случай, если выбор монитора для офиса уже сделан, но необходима доступная модель для игр, рекомендуем почитать обзор монитора Acer VG240Y.