Как выбрать монитор для офиса: советы и рекомендации

Купить дисплей для офисной работы — ответственное задание, поскольку речь идет о приобретении нескольких устройств сразу, но и касается здоровья и продуктивной работы сотрудников. Самой распространенной ошибкой является заказ большого количества экземпляров одной модели с наименьшей ценой. Такой шаг абсолютно не учитывает специфику сотрудников.
В первую очередь стоит ориентироваться на приведенные ниже особенности оснащения и конструкции офисных дисплеев:
диагональ — не менее 22-24 дюймов, устройства с экранами меньшего размера вероятнее всего окажутся морально устаревшими;
без мерцания — отсутствие модуля широтно-импульсной модуляции (ШИМ) гарантирует отсутствие мерцания дисплея, и снижает нагрузку на глаза;
конструкция — предпочтительны модели с регулировкой положения по высоте и углов наклона экрана;
покрытие — матовый слой на дисплее препятствует появлению бликов и засветов;
интерфейсы — стоит отдать предпочтение моделям без встроенных динамиков, но с обычным 3,5–миллиметровым портом для подключения наушников.
Каждый работник имеет свой круг задач, которые во многом определяют тип монитора, который им соответствует наилучшим образом:
монитор менеджера — стандартная модель 24 дюйма с матовым покрытием и разъемом для наушников;
монитор аналитика — должен вмещать множество окон различных приложений, в идеале это широкоэкранное устройство с высоким разрешением и большой диагональю. Наиболее удачный пример: серии дисплеев Acer CB1 и CB2 с защитой зрения;
монитор для системного администратора — технические специалисты, в особенности сисадмины и персонал служб технической поддержки, которым постоянно приходится удаленно подключаться к ПК других пользователей, предпочитают использовать два дисплея одновременно. В этом случае обратите внимание на модели со сверхтонкими рамками, специально разработанные для мультимониторных систем из нескольких дисплеев;
монитор для дизайнера — прямая противоположность утилитарным моделям для офиса. Такой монитор отличает широкая диагональ 27 дюймов и высокая точность воспроизведения цветов. Типичный пример: устройства ConceptD, которые специально разработанные для творчества, оснащены матрицами IPS, которые охватывают 99% цветового пространства Adobe RGB и гарантируют точную цветопередачу с показателем Delta E<2, что подтверждено сертификатом PANTONE®;
монитор руководителя — должен обеспечивать простоту и удобство подключения к ноутбуку. Предпочтительны модели, оснащенные современным портом USB Type-C, например серия недорогих тонких устройств Acer SA0.
На тот случай, если выбор монитора для офиса уже сделан, но необходима доступная модель для игр, рекомендуем почитать обзор монитора Acer VG240Y.