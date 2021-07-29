Как выбрать смеситель для раковины

К основным составляющим ванной комнаты относится раковина, смеситель, ванна. В Украине популярностью пользуются акриловые ванны. К плюсам относится низкая теплопроводность, антибактериальные свойства, легкость монтажа, долговечность, эстетичность, звукоизоляционные свойства.

При выборе ванны учитывают используемый при изготовлении материал, толщину, акрила, армирования, размер, форму, прочностные свойства, дополнительные опции. Если нужно приобрести смеситель для раковины — к выбору подходят ответственно.

Нюансы выбора смесителя

Путем верного подбора смесителя можно добиться гармоничного его сочетания с интерьером. Каталог смесителей для умывальников включает в себя множество моделей, у каждой из которых есть особенности. Прежде чем заказать один из предложенных вариантов, надо принять во внимание следующие моменты:

Характер установки. Она может относиться к частичной, полноценной разновидности. Тип смесителя, нужный в конкретной ситуации. Модель раковины, на которой предполагается установка смесителя.

Перечисленные моменты надо продумывать в первую очередь. Ещё нужно учитывать, что новые модели смесителей значительно отличаются от устаревших образцов. Речь о внешнем виде, конструктивных, функциональных особенностях.

Иногда в ванных комнатах устанавливается несколько смесителей. Один предназначается для раковины, а другой — для ванны. Последний характеризуется наличием душа. Если раковина и ванна располагаются в непосредственной близости, то можно отдать предпочтение смесителям с длинным изливом, широким поворотным углом. Установка такого приспособления позволит направлять поток воды в разные точки.

Этот вариант характеризуется универсальностью и пользуется большим спросом среди владельцев маленьких ванных комнат. С разновидностью смесителя очень важно определиться до начала ремонтных работ. От типа, к которому относится устройство, зависит состав дальнейших монтажных работ, перечень операций, относящихся к переделке, калибровке, герметизации коммуникаций.

Типы установки

При выборе смесителя для раковины также важно учитывать разновидность установки. Подобные изделия могут относиться к стандартной, настенной разновидности, комбинированному типу или устанавливаться непосредственно на раковину.

Смесители (на раковину) комбинированной разновидности часто можно увидеть в старых советских квартирах. Их популярность обусловлена экономичностью, отсутствием необходимости в разводке коммуникаций в разные точки, возможность использования сразу в нескольких местах, а также монтажа раковины без дополнительных отверстий.

При выборе также очень важно учитывать высоту и длину излива крана, угол поворота. Эти параметры также напрямую влияют на сложность и тип установки. Параметры излива подбираются в зависимости от назначения раковины, величины ванного помещения, предпочтений покупателя.

Источник – imperiyasantehniki.com