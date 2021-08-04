Как выбрать спортивный бюстгальтер и почему это важно для вашего здоровья?

Почему женщинам важно сделать выбор в пользу спортивных бюстгальтеров ?
Когда вы занимаетесь спортом, важно помнить не только о том, что вы стремитесь быть "в форме", а также не забывать о состоянии своего здоровья.
Почему женщинам важно сделать выбор в пользу спортивных бюстгальтеров ?
Команда исследователей выяснили, что амплитуда колебаний груди во время бега или другого вида спорта достигает 10 сантиметров. Как следствие, это сказывается на растяжение груди и может вызвать дискомфорт и боль. Проблема даже не в привлекательности, а в анатомии. В отличие от мужчин, у нас нет мышц, то есть грудь поддерживаются только кожей и связками. Чтобы избежать этой проблемы, вы можете купить спортивный бра обеспечит вам комфорт и поддержку. Также, спортивный бюстгальтер производители улучшают один за одним. Для этого было потрачено много денег и сил. Стоит обратить внимание на его преимущества:
- забота о женской груди. Он дает возможность обеспечить комфорт мышечных тканей и защищает ее от нежелательных растяжений.
- помогает сохранить естественную форму. Например, во время утренней пробежки вы не используете спортивный бра. Это приводит к амплитуде и со временем ваша грудь начинает деформироваться.
- помощь при физических занятиях. Во время тренировки, вас не будет беспокоить дискомфорт. В результате, вы сможете полностью погрузиться в мир спорта.
- не накапливает влагу. Спортивные бра, в большинстве случаев сделаны с синтетических тканей, которые позволяют впитывать нежелательную влагу и выводить ее на поверхность ткани
Какие типы спортивных бра ?
Чтобы защитить свои молочные железы на 100%, стоит помнить не только о наличие спортивного бюстгальтера, а также о его разновидности. Благодаря этому вы можете купить именно то, что нужно вам и вашему телу.
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Moisture Wicking. Эта модель обеспечивает качественную защиту от влаги и создает вентиляцию. В большинстве случаев используется для интенсивных тренировок.
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Anti-Microbial. Антибактериальный бюстгальтер. Он сделан из специальной ткани, что позволяет избежать нежелательного запаха.
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Compression. Этот тип предназначен для женщин, которые имеют "пышный" бюст. Он хорош тем, что обеспечивает сильный и подтягивающий эффект.
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Off-Set Seams. Предназначены для женщин с чувствительной кожей потому, что не имеют внутренних швов. Его главных плюс – это то, что он выдерживает очень интенсивные тренировки.
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Molded Cups. Модель не позволяю груди раскачиваться из стороны в сторону. Идеальный вариант для бега и аэробики.
Как выбрать размер ?
Главным условием при выборе спортивного топа является размер. В зависимости от него выбирают размер чашки.
- АА (10 см);
- А (12,5 см);
- В (15 см);
- С (17,5 см);
- D (20 см);
- E (22,5 см).
Делая выбор бра старайтесь попробовать на себе несколько моделей. Вы можете двигаться, наклоняться. Ваша главная задача – проверить бюстгальтер со всех сторон.
Где можно купить ?
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