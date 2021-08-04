Как выбрать спортивный бюстгальтер и почему это важно для вашего здоровья?

Почему женщинам важно сделать выбор в пользу спортивных бюстгальтеров ?

Когда вы занимаетесь спортом, важно помнить не только о том, что вы стремитесь быть "в форме", а также не забывать о состоянии своего здоровья.

Почему женщинам важно сделать выбор в пользу спортивных бюстгальтеров ?

Команда исследователей выяснили, что амплитуда колебаний груди во время бега или другого вида спорта достигает 10 сантиметров. Как следствие, это сказывается на растяжение груди и может вызвать дискомфорт и боль. Проблема даже не в привлекательности, а в анатомии. В отличие от мужчин, у нас нет мышц, то есть грудь поддерживаются только кожей и связками. Чтобы избежать этой проблемы, вы можете купить спортивный бра обеспечит вам комфорт и поддержку. Также, спортивный бюстгальтер производители улучшают один за одним. Для этого было потрачено много денег и сил. Стоит обратить внимание на его преимущества:

забота о женской груди. Он дает возможность обеспечить комфорт мышечных тканей и защищает ее от нежелательных растяжений.

помогает сохранить естественную форму. Например, во время утренней пробежки вы не используете спортивный бра. Это приводит к амплитуде и со временем ваша грудь начинает деформироваться.

помощь при физических занятиях. Во время тренировки, вас не будет беспокоить дискомфорт. В результате, вы сможете полностью погрузиться в мир спорта.

не накапливает влагу. Спортивные бра, в большинстве случаев сделаны с синтетических тканей, которые позволяют впитывать нежелательную влагу и выводить ее на поверхность ткани

Какие типы спортивных бра ?

Чтобы защитить свои молочные железы на 100%, стоит помнить не только о наличие спортивного бюстгальтера, а также о его разновидности. Благодаря этому вы можете купить именно то, что нужно вам и вашему телу.

Moisture Wicking. Эта модель обеспечивает качественную защиту от влаги и создает вентиляцию. В большинстве случаев используется для интенсивных тренировок.

Anti-Microbial. Антибактериальный бюстгальтер. Он сделан из специальной ткани, что позволяет избежать нежелательного запаха.

Compression. Этот тип предназначен для женщин, которые имеют "пышный" бюст. Он хорош тем, что обеспечивает сильный и подтягивающий эффект.

Off-Set Seams. Предназначены для женщин с чувствительной кожей потому, что не имеют внутренних швов. Его главных плюс – это то, что он выдерживает очень интенсивные тренировки.

Molded Cups. Модель не позволяю груди раскачиваться из стороны в сторону. Идеальный вариант для бега и аэробики.

Как выбрать размер ?

Главным условием при выборе спортивного топа является размер. В зависимости от него выбирают размер чашки.

АА (10 см);

А (12,5 см);

В (15 см);

С (17,5 см);

D (20 см);

E (22,5 см).

Делая выбор бра старайтесь попробовать на себе несколько моделей. Вы можете двигаться, наклоняться. Ваша главная задача – проверить бюстгальтер со всех сторон.

Где можно купить ?

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