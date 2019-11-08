Как защитить информационное пространство: что говорит медиабизнес

Генеральный директор ГК Лига Дмитрий Бондаренко

Государство обязано иметь Стратегию по защите информационного пространства, тем более, когда это государство находится в состоянии войны. Такое мнение озвучил Генеральный директор ГК Лига Дмитрий Бондаренко во время дискуссионной панели "Стратегия развития и защиты информационного пространства: появится ли она и какой будет при новой власти?" в рамках National media talk.

Дмитрий Бондаренко считает, что государственная информационная политика должна осуществляться параллельно с государственным регулированием медиарынка.

"Государство должно понимать, в какой информационной среде оно существует: что такое фейки, что такое пропаганда, и как она влияет на внутреннюю и внешнюю политику... Но, к сожалению, проблема сегодня не просто в фейках, она намного глобальнее. Проблема не в том, что нам одну правду пытаются выдать за другую, а в том, что правд много и появляется они одновременно", - отмечает гендиректор ГК Лига.

По мнению Дмитрия Бондаренко, главная задача государства - создание единых правил и условий для их соблюдения. "Медиасообщество должно быть свободным и независимым, а государство должно обеспечивать единые правила и стандарты: прозрачность, подконтрольность, понятность. Государство должно применять стимулирующие инструменты, а не регуляторные и ограничивающие. И еще важный момент - государству не нужно "помогать" развивать медиабизнес. Это сделает конкуренция и рынок", - подчеркнул он.

Также Дмитрий Бондаренко считает, что в Стратегии развития и защиты информационного пространства должен быть отображен вопрос информационной грамотности населения. "Лучшее, что может сделать государство в этом направлении - развивать информационную грамотность населения. Этот вопрос обязательно должен быть в стратегии", - отметил бизнесмен.

Кроме того, он обратил внимание на проблему украинских интернет-СМИ, которые не выдерживают конкуренции с Google и Facebook за рекламные бюджеты. "Посмотрите, что происходит с доходами украинских онлайн-медиа за последние 10 лет. Какую долю этих доходов "откусывают" Google, YouTube, Facebook. Деньги уходят из экономики Украины. При этом потребителями продуктов, которые продаются, являются украинцы, потребителями рекламы являются украинцы, а рекламные бюджеты уходят из Украины. Это тоже вопрос стратегии", - подчеркнул Дмитрий Бондаренко.

По его мнению, не менее важная тема - прозрачность собственников СМИ. "Я не понимаю, почему банк или другие финансовые учреждения обязаны раскрывать собственников, а медиа не обязаны. Да, медиа могут быть неприбыльными, ведь цикл выхода на рентабельность может занять и 5, и 10 лет, но ты обязан показать, каким образом ты зарабатываешь, за счет чего покрываешь убытки, где ты берешь деньги на жизнь", - подытожил Дмитрий Бондаренко.