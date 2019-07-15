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15.07.2019, 10:08

Какие серьги в моде: ювелирный обзор

Какие серьги в моде: ювелирный обзор - Фото

Разбиваем стереотипы о драгоценностях и анализируем виды серег, которых не хватает в вашей шкатулке

Почему серьги — лучшие друзья девушек и главные герои в любом образе? Потому что легким движением руки и с помощью правильной ювелирной пары возможно в один миг изменить скучный образ!

Вместе с экспертами интернет-магазина «Укрзолото» разбираемся, какие купить серьги уже сегодня, чтобы не казаться, а быть стильной в любой ситуации.

Необычные серьги-кольца

Такая парочка моментально превратит обыденный casual-образ в оригинальный аутфит благодаря выразительному акценту!

Делайте ставку на необычные модели с несколькими колечками в одной сережке. Сложная ювелирная конструкция в этом случае упрощает утренние или вечерние сборы: одна пара сережек преображает моментально! Даже если не успеваете с укладкой или макияжем.

Стильные сережки-джекеты

К строгому офисному дресс-коду или скучно-банальному сочетанию «джинсы+футболка» так и просится блестящая нотка в виде двусторонних сережек! Обе части могут быть выполнены в идентичной манере, но отличаться лишь размером. Но в глаза бросаются варианты, когда и тыльная и передняя часть отличаются по цвету и материалу. Хороший пример, как недорогие серьги из серебра или золота делают настроение всему образу!

Длинные сережки или протяжки

Протяжки или «висячие» серьги — простой способ добавить образу элегантных и даже ярких аккордов. В первом случае выбирайте золотые серьги-протяжки без вставок. Во втором — позвольте душе разгуляться! Надевайте длинные серьги до плеч, усыпанные прозрачными кристаллами. Серьги с фианитомсерьги Сваровски или бриллиантами заставят сиять не только образ, но и ваши глаза. Кстати, серьги-цепочки легко миксовать с пуссетами, создавая многослойные ювелирные образы.

Нестандартные сережки с жемчугом

Гвоздики с идеально круглыми бусинками жемчуга — это очень мило. Но если хочется нечто эффектное, при этом с налетом той же нежности, что и у классики, стоит купить непарные серьги или сережки с жемчугом барочной, неправильной формы. В них можно и на прогулку с подругой, и отметить приятную годовщину с любимым.

Серьги-шары

Мотив с драгоценными шарами в украшениях — абсолютная классика еще с советских времен. Но как ловко обыграли ее дизайнеры на современный лад! Серьги без камней с тремя шарами на цепочках разной длины, стильные модели в виде джекетов-шаров или на английском замочке с подвесками. В таких и в офис можно, и на свидание!

Как модно носить ювелирные серьги

Советы, как носить серьги и не выглядеть безвкусно:

  • миксуйте в одном образе украшения из разных наборов;
  • если у вас несколько проколов, надевайте разные типы серег в одно ухо;
  • с крупными серьгами сочетайте минималистичные шейные украшения или не надевайте совсем ничего;

Почему большие и выразительные серьги в моде? Потому что аксессуары меняют свою основную дополнительную функцию на «впечатлять» и «запомниться».

Главное правило от Ukrzoloto — красиво нарушать все правила! Тогда вы однозначно выиграете любую ювелирную игру.

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Теги: серьги
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