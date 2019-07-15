Какие серьги в моде: ювелирный обзор

Почему серьги — лучшие друзья девушек и главные герои в любом образе? Потому что легким движением руки и с помощью правильной ювелирной пары возможно в один миг изменить скучный образ!
Вместе с экспертами интернет-магазина «Укрзолото» разбираемся, какие купить серьги уже сегодня, чтобы не казаться, а быть стильной в любой ситуации.
Такая парочка моментально превратит обыденный casual-образ в оригинальный аутфит благодаря выразительному акценту!
Делайте ставку на необычные модели с несколькими колечками в одной сережке. Сложная ювелирная конструкция в этом случае упрощает утренние или вечерние сборы: одна пара сережек преображает моментально! Даже если не успеваете с укладкой или макияжем.
К строгому офисному дресс-коду или скучно-банальному сочетанию «джинсы+футболка» так и просится блестящая нотка в виде двусторонних сережек! Обе части могут быть выполнены в идентичной манере, но отличаться лишь размером. Но в глаза бросаются варианты, когда и тыльная и передняя часть отличаются по цвету и материалу. Хороший пример, как недорогие серьги из серебра или золота делают настроение всему образу!
Протяжки или «висячие» серьги — простой способ добавить образу элегантных и даже ярких аккордов. В первом случае выбирайте золотые серьги-протяжки без вставок. Во втором — позвольте душе разгуляться! Надевайте длинные серьги до плеч, усыпанные прозрачными кристаллами. Серьги с фианитом, серьги Сваровски или бриллиантами заставят сиять не только образ, но и ваши глаза. Кстати, серьги-цепочки легко миксовать с пуссетами, создавая многослойные ювелирные образы.
Гвоздики с идеально круглыми бусинками жемчуга — это очень мило. Но если хочется нечто эффектное, при этом с налетом той же нежности, что и у классики, стоит купить непарные серьги или сережки с жемчугом барочной, неправильной формы. В них можно и на прогулку с подругой, и отметить приятную годовщину с любимым.
Мотив с драгоценными шарами в украшениях — абсолютная классика еще с советских времен. Но как ловко обыграли ее дизайнеры на современный лад! Серьги без камней с тремя шарами на цепочках разной длины, стильные модели в виде джекетов-шаров или на английском замочке с подвесками. В таких и в офис можно, и на свидание!
Советы, как носить серьги и не выглядеть безвкусно:
Почему большие и выразительные серьги в моде? Потому что аксессуары меняют свою основную дополнительную функцию на «впечатлять» и «запомниться».
Главное правило от Ukrzoloto — красиво нарушать все правила! Тогда вы однозначно выиграете любую ювелирную игру.