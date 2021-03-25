Карта покрытия 4G в Украине продолжает расширяться

С прошлого года украинцам активно предлагают перейти на 4G, поскольку его преимущества теперь можно ощутить во всех регионах страны. Во всяком случае, уже 12 млн человек оценили скоростной интернет, отличную связь и максимально комфортные условия пользования.
Специалисты Киевстар помогли нам разобраться с преимуществами 4G мобильной связи, рассказали о карте покрытия ультраскоростного интернета и о способе распределения частот. Читайте подробности в статье.
Лидирующую позицию на отечественном рынке телеком-услуг занимает оператор Киевстар, установивший 13,2 тыс. базовых станций. Такая карта покрытия 4G в Украине свидетельствует о возможности обеспечить стабильную связь и интернет во всех крупных городах, поселках и даже в небольших селах от 2 тыс. жителей.
Компания с 2018 года расширяет географию покрытия, стараясь улучшить связь и в отдаленных регионах, чтобы каждый украинец мог воспользоваться высокоскоростным интернетом.
Наиболее востребованный диапазон частот – 1 800 МГц. Эффективно использовать его можно только при равном распределении между операторами, чтобы каждый абонент мог воспользоваться технологией. В противном случае карта покрытия будет выглядеть точечно: на одной стороне улицы вы "поймаете" 4G, а на другой уже нет.
В крупных городах и областных центрах чаще используется частота 2 600 МГц, отдаленным селам и поселкам приходится пока довольствоваться 800–900 МГц.
Главная ценность технологии – в высокой скорости передачи данных и работе на новом поколении SIM-карт. Она обеспечивает стабильное соединение с оператором, да и емкость сети увеличивается, благодаря чему абоненты пользуются всеми преимуществами скоростного интернета.
Достоинства 4G:
После перехода на 4G специалисты рекомендуют сразу настроить мобильное устройство на нужную сеть. В некоторых моделях смартфонов настройки проводятся автоматически, но если у вас такой функции нет, воспользуйтесь инструкцией, размещенной на официальном сайте Киевстар.
С новым форматом связи вы забудете о длительной загрузке и потере данных. Это идеальный вариант для просмотра мультимедиа без остановок, мониторинга почты, общения в социальных сетях, посещения веб-страниц.