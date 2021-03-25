Карта покрытия 4G в Украине продолжает расширяться

С прошлого года украинцам активно предлагают перейти на 4G, поскольку его преимущества теперь можно ощутить во всех регионах страны. Во всяком случае, уже 12 млн человек оценили скоростной интернет, отличную связь и максимально комфортные условия пользования.

Специалисты Киевстар помогли нам разобраться с преимуществами 4G мобильной связи, рассказали о карте покрытия ультраскоростного интернета и о способе распределения частот. Читайте подробности в статье.

Как сейчас выглядит карта 4G-покрытия

Лидирующую позицию на отечественном рынке телеком-услуг занимает оператор Киевстар, установивший 13,2 тыс. базовых станций. Такая карта покрытия 4G в Украине свидетельствует о возможности обеспечить стабильную связь и интернет во всех крупных городах, поселках и даже в небольших селах от 2 тыс. жителей.

Компания с 2018 года расширяет географию покрытия, стараясь улучшить связь и в отдаленных регионах, чтобы каждый украинец мог воспользоваться высокоскоростным интернетом.

По какому принципу распределяется связь в Украине

Наиболее востребованный диапазон частот – 1 800 МГц. Эффективно использовать его можно только при равном распределении между операторами, чтобы каждый абонент мог воспользоваться технологией. В противном случае карта покрытия будет выглядеть точечно: на одной стороне улицы вы "поймаете" 4G, а на другой уже нет.

В крупных городах и областных центрах чаще используется частота 2 600 МГц, отдаленным селам и поселкам приходится пока довольствоваться 800–900 МГц.

Преимущества 4G (LTE) перед 3G

Главная ценность технологии – в высокой скорости передачи данных и работе на новом поколении SIM-карт. Она обеспечивает стабильное соединение с оператором, да и емкость сети увеличивается, благодаря чему абоненты пользуются всеми преимуществами скоростного интернета.

Достоинства 4G:

сокращает Ping, а значит, время загрузки каждой страницы уменьшается и вы получаете нужную информацию быстрее;

высокая емкость сети позволяет абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом даже в местах массового скопления народа, например на концертах или матчах. А в прошлом могла возникнуть проблема перегрузки, из-за чего соединение было менее стабильным;

средняя скорость 3G в несколько раз ниже 4G. Разницу пользователи чувствуют уже в первую минуту, когда любые сайты или игры загружаются в десятки раз быстрее.

После перехода на 4G специалисты рекомендуют сразу настроить мобильное устройство на нужную сеть. В некоторых моделях смартфонов настройки проводятся автоматически, но если у вас такой функции нет, воспользуйтесь инструкцией, размещенной на официальном сайте Киевстар.

С новым форматом связи вы забудете о длительной загрузке и потере данных. Это идеальный вариант для просмотра мультимедиа без остановок, мониторинга почты, общения в социальных сетях, посещения веб-страниц.