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25.03.2021, 16:23

Карта покрытия 4G в Украине продолжает расширяться

Карта покрытия 4G в Украине продолжает расширяться - Фото

Специалисты Киевстар помогли разобраться с преимуществами 4G мобильной связи, рассказали о карте покрытия и о способе распределения частот

С прошлого года украинцам активно предлагают перейти на 4G, поскольку его преимущества теперь можно ощутить во всех регионах страны. Во всяком случае, уже 12 млн человек оценили скоростной интернет, отличную связь и максимально комфортные условия пользования.

Специалисты Киевстар помогли нам разобраться с преимуществами 4G мобильной связи, рассказали о карте покрытия ультраскоростного интернета и о способе распределения частот. Читайте подробности в статье.

Как сейчас выглядит карта 4G-покрытия

Лидирующую позицию на отечественном рынке телеком-услуг занимает оператор Киевстар, установивший 13,2 тыс. базовых станций. Такая карта покрытия 4G в Украине свидетельствует о возможности обеспечить стабильную связь и интернет во всех крупных городах, поселках и даже в небольших селах от 2 тыс. жителей. 

Компания с 2018 года расширяет географию покрытия, стараясь улучшить связь и в отдаленных регионах, чтобы каждый украинец мог воспользоваться высокоскоростным интернетом.

По какому принципу распределяется связь в Украине

Наиболее востребованный диапазон частот – 1 800 МГц. Эффективно использовать его можно только при равном распределении между операторами, чтобы каждый абонент мог воспользоваться технологией. В противном случае карта покрытия будет выглядеть точечно: на одной стороне улицы вы "поймаете" 4G, а на другой уже нет. 

В крупных городах и областных центрах чаще используется частота 2 600 МГц, отдаленным селам и поселкам приходится пока довольствоваться 800–900 МГц.

Преимущества 4G (LTE) перед 3G

Главная ценность технологии – в высокой скорости передачи данных и работе на новом поколении SIM-карт. Она обеспечивает стабильное соединение с оператором, да и емкость сети увеличивается, благодаря чему абоненты пользуются всеми преимуществами скоростного интернета.

Достоинства 4G:

  • сокращает Ping, а значит, время загрузки каждой страницы уменьшается и вы получаете нужную информацию быстрее;
  • высокая емкость сети позволяет абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом даже в местах массового скопления народа, например на концертах или матчах. А в прошлом могла возникнуть проблема перегрузки, из-за чего соединение было менее стабильным;
  • средняя скорость 3G в несколько раз ниже 4G. Разницу пользователи чувствуют уже в первую минуту, когда любые сайты или игры загружаются в десятки раз быстрее.

После перехода на 4G специалисты рекомендуют сразу настроить мобильное устройство на нужную сеть. В некоторых моделях смартфонов настройки проводятся автоматически, но если у вас такой функции нет, воспользуйтесь инструкцией, размещенной на официальном сайте Киевстар.

С новым форматом связи вы забудете о длительной загрузке и потере данных. Это идеальный вариант для просмотра мультимедиа без остановок, мониторинга почты, общения в социальных сетях, посещения веб-страниц.

 

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Теги: Киевстар, 4G
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