KMW 2021: Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина-Канада

В сентябре 2021 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто и Международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK стартует "Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина-Канада". Проект нацелен на практическое воплощение Соглашения о совместном производстве аудиовизуального контента между Канадой и Украиной, которое вступило в силу 1 января 2021 года. Соглашение имеет, без преувеличения, историческое значение, ведь открывает для обеих стран новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в контент-индустрии, поскольку действие Соглашения распространяется на кинопродукцию, телевизионный контент (телесериалы, телефильмы, шоу), вебсериалы и другие кроссплатформенного продукты.

"Вторая Конференция по копродукции" имеет целью свести мосты между производителями и дистрибуторами обеих стран. Проект пройдет в несколько этапов и продлится до конца осени 2021, а начнется учредительной дискуссией "Начинаем: канадско-украинская копродукции в действии". Ее будут транслировать в рамках своих программ МКФ в Торонто 10 сентября, а KMW – 15 сентября. Кроме того, перед аудиторией KMW отдельно выступят организаторы проекта, они расскажут о дальнейших этапах его реализации, а также презентуют сайт, на котором продюсеры из Украины и Канады смогут подать свои проекты для копродукции и найти партнеров для дальнейшего производства.

Уже сейчас находятся в разработке несколько канадско-украинских проектов, во время панельной дискуссии эксперты расскажут, что именно вдохновило их на совместное производство, как происходит сотрудничество, а также как оба государства поддерживают производителей контента на национальном и региональном уровне, в частности благодаря возможностям, которые открывает Соглашение.

Модератор: Шаролта Чете (Sarolta Csete), Канадская ассоциация медиапродюсерив (Канада)

Спикеры:

Сьюзан Кинг (Susan King), Telefilm Canada (Канада),

Марина Кудерчук, Государственное агентство Украины по вопросам кино (Украина)

Луиза О'Брайен-Моран (Louise O'Brien-Moran), Manitoba Film & Music (Канада)

Екатерина Вишневская, FILM.UA Group (Украина)

Гэвин Рирдон (Gavin Reardon), Incendo (Канада)

11й Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2021 пройдет 14-15 сентября в гибридном формате – события будут происходить вживую с ограниченным количеством зрителей в Hyatt Regency Kyiv с прямой трансляцией на аналитическом медиаресурсов Media Business Reports (MBR).

В двухдневной программе KMW 2021 – 20 секций: панельные дискуссии, презентации, доклады и inspiration talks с участием международных медиаэкспертов, трендсеттеров аудиовизуальной индустрии, государственных управленцев и топ-менеджеров ведущих украинских медиакомпаний и продакшенов. Участники Форума узнают о последних тенденциях, успешных кейсах и новых ценностях в аудиовизуальной индустрии, инновационных технологиях и их использовании ведущими медиакомпаниями.

Ознакомиться с программой, выбрать формат участия и зарегистрироваться можно уже на официальном сайте KMW 2021 – https://kyivmediaweek2021.com/.

"Вторая Конференция по копродукции" пройдет в несколько этапов и представит производителям контента обеих стран механизмы функционирования Соглашения о совместном производстве Украины и Канады, также будут проведены питчинги проектов Украины и Канады, направленные на выявление потенциала и установления коллабораций. Кроме того, проектом предусмотрено индивидуальные В2В встречи для продюсеров с потенциальными партнерами. В прошлом году, в рамках European Film Market (Berlinale), во время первой Конференции было проведено более семидесяти встреч между канадскими и украинскими продюсерами, на этот раз организаторы ожидают еще более высокие показатели.

Организаторы "Второй Конференции по копродукции" – Украинская киноассоциация и Посольство Канады в Украине.

Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Канадской Ассоциации Медиа Продюсеров (CMPA), Telefilm Canada, Департамента канадской наследия.

Исполнитель проекта: консалтинговая компания Media Resources Managemet (MRM).

График реализации проекта "Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина-Канада":

10 сентября – дискуссия "Начинаем: канадско-украинская копродукции в действии" на Международном кинофестивале в Торонто.

15 сентября – дискуссия "Начинаем: канадско-украинская копродукции в действии" на KMW.

24 сентября – 24 октября – прием заявок для участия в питчинг для Украины и Канады.

5 ноября – объявления списка проектов, отобранных для участия в питчинге.

10 ноября – панельная дискуссия о действии Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Украиной и Канадой и системе поддержки в двух странах при участии канадских и украинских представителей индустрии, в частности таких организаций как Госкино, Telefilm Canada, Украинская киноассоциация, Канадская Ассоциация Медиа продюсеров и др. Также спикеры сосредоточатся на технических деталях Соглашения – условия и возможности, требования к проектам, рекомендации касательно подачи заявок и поиска партнеров для сотрудничества в обеих странах.

11 ноября – онлайн-питчинг украинских и канадских проектов, по результатам которого будут подобраны потенциальные партнеры и организованы личные онлайн-встречи.

16 ноября – встречи украинских и канадских производителей контента.

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"Первая Конференция по копродукции в кино Канада-Украина" состоялась в рамках Европейского кинорынка международного кинофестиваля Berlinale 2020 (Берлин, Германия) 21 февраля. В 2020 году было ратифицировано межгосударственное соглашение между Украиной и Канадой о совместном кинопроизводстве, которое открыло новые возможности для партнерства. В 2019 году в Украине был принят закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который декларирует cash rebates для иностранных производителей контента в Украине на уровне 25 + 5%. Этот закон нацелен на привлечение иностранных производителей контента в Украину.

Украинская Киноассоциация (УКА) – профессиональное неприбыльное открытое объединение продюсеров телевидения и кинематографии, представляющее интересы отрасли производства аудиовизуального контента Украины. Одной из основных задач УКА является создание благоприятных условий для отечественной индустрии в сотрудничестве с органами государственной власти и представителями международных структур. Основана в 2011 году.

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино Украины) – центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра культуры, и реализующий государственную политику в области кинематографии.

Посольство Канады в Украине – официальное дипломатическое представительство Канады в Украине, отвечающее за развитие и поддержание отношений между Канадой и Украиной, а также защиту украинских интересов в Канаде, способствует созданию условий для укрепления партнерства и сотрудничества двух стран в различных направлениях, в том числе аудиовизуальной индустрии.

Канадская Ассоциация Медиа продюсеров (Canadian Media Producers Association (CMPA) – это канадская ассоциация независимых продюсеров. Представляет сотни компаний, которые занимаются девелопментом, производством и распространением англоязычного контента для телевидения, кино и цифровых медиаканалов. Ассоциация создает менторские программы для продюсеров, ведет переговоры о трудовых соглашениях членов организации с ключевыми профсоюзами и гильдиями. CMPA проводит одну из ведущих отраслевых конференций Prime Time в Оттаве, которая объеденяет участников, работающих во всех отраслях аудиовизуальной индустрии. Кроме этого, занимается выпуском ежегодного экономического отчета "Profile" и журнала "Indiescreen" (выпуск дважды в год).

Telefilm Canada – государственная организация, нацеленная на поддержание, развитие и популяризацию канадской аудиовизуальной индустрии. Благодаря разнообразным программам финансирования и продвижения, Telefilm поддерживает динамические компании и творческие таланты во всем мире. Telefilm также администрирует программы Канадского Медиа Фонда (Canada Media Fund).

Департамент канадской наследия (Министерство) (Department of Canadian Heritage) – это департамент правительства Канады, который выполняет роли и обязанности, связанные с инициативами, которые распространяют и поддерживают "канадскую идентичность и ценности, культурное развитие и наследие". Департамент является зонтичной организацией, которая имеет один из самых больших портфолио в канадском федеральном правительстве. Департамент также сотрудничает с провинциальными и территориальными правительствами для организации и контроля за визитами королевы Канады и других членов королевской семьи.

Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK – флагманский проект компании Media Resources Management (MRM), который уже 11 лет подряд проходит в Киеве и собирает профессиональное сообщество аудиовизуальной индустрии из Украины и мира вокруг актуальных вопросов медиасферы.

Media Resources Management (MRM) – перша в Україні медіаконсалтингова компанія, яка з 2005 року надає комплексні послуги у сфері кіно, ТБ та інших креативних індустрій. Входить до складу FILM.UA Group.Вибрані проєкти MRM: MEDIA BUSINESS REPORTS, PITCH UA, TALKS WITH HOLLYWOOD, SMALL WORLD BIG IDEAS, MEDIABOOK