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29.09.2021, 14:35

Компания BIT Impulse стала победителем Национальной премии "Выбор Страны" 2021

Цей матеріал також доступний українською
Компания BIT Impulse стала победителем Национальной премии "Выбор Страны" 2021 - Фото

﻿На сегодня BIT Impulse предлагает продукт мирового уровня, который превышает по ряду параметров все существующие аналоги

Успех бизнеса зависит от вовремя принятых эффективных управленческих решений. Но как владельцу принять правильное решение? Как быстро отслеживать тенденции рынка, мгновенно на них реагировать и сделать правильные шаги? А как насчет увеличения эффективности работы топ менеджмента? Максимального контроля над бизнесом и cash flow?

Ответ на эти и другие болезненные для бизнеса вопросы дает львовская компания BIT Impulse – разработчик уникального программного обеспечения Business Analysis Tool (BAT). Именно благодаря этому продукту компания получила признание и высшую награду – "Выбор Страны 2021".

Программное обеспечение Business Analysis Tool (BAT) производит полную картину бизнес-деятельности компании. Проводит глубинные анализы данных и дает возможность прогнозировать последствия тех или иных управленческих решений.

На сегодня BIT Impulse предлагает частному бизнесу и государственным структурам продукт мирового уровня, который превышает по ряду параметров все существующие аналоги.

"BIT Impulse – это компания, единственная на украинском рынке, которая создала надежный и революционный продукт в области бизнес-аналитики. У нас работают талантливые молодые специалисты, которые имеют опыт работы с различными сферами бизнеса как в Украине, так и за ее пределами. Наш продукт служит подтверждением того, что украинская ИТ-отрасль способна создавать продукты мирового уровня, конкурируя с мировыми ИТ-гигантами ", – отметил директор и владелец компании BIT Impulse Петр Федышин.

Компания BIT Impulse стала победителем Национальной премии "Выбор Страны" 2021

Как революционный продукт от BIT Impulse упрощает жизнь владельцам бизнеса?

Business Analysis Tool от BIT Impulse предоставляет четкое понимание всех бизнес процессов в режиме онлайн. Владельцу компании, которая использует BAT, не нужно проводить все свое время в офисе и следить за бизнесом. Достаточно иметь телефон и доступ в интернет.

Увеличивается эффективность использования оборотных средств, улучшается работа с общими финансовыми показателями. При этом сохраняется полная безопасность данных.

Кстати, отчеты можно просматривать в таблицах, графиках, циферблатах, treemap, scatter-диаграммах, карте.

Преимущество ИТ-решения от BIT Impulse в работе с большим объемом данных уже ощутили на себе более 100 компаний, которые не один год пользуются системой ВАТ. Речь идет о бизнесах различных отраслей, представленных в 15 странах мира: США, Великобритания, Бразилия, страны Восточной Европы.

В перечне пользователей продуктом Business Analysis Tool, в частности, азербайджанская нефтяная компания "Сокар", нефтедобывающая компания "Укрнафта", Shell, Nestlé, Shwarzkopf, "Новая Почта", ИТ компания SoftServe, торговые сети техники "Эльдорадо" и "Комфи", строительная компания "Риэл", Львовский городской совет, Киевская городская государственная администрация и другие.

"Мы предложили бизнесу продукт, который упрощает жизнь и позволяет не просто держать данные в 1 ресурсе, но и глубоко анализировать ситуацию. Вы сможете принимать решения, которые позволят вашему бизнесу развиваться и расти", – заключает Петр Федышин.

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Теги: BIT Impulse, Выбор Страны 2021
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