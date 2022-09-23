Компания Будова предложила систему строительстваWell-being для возрождения городов Украины

Один из авторов прогрессивной системы восстановления Well-being Марк Кестельбойм

Как разрабатывать планы по восстановлению разрушенных городов Украины? Как решать проблемы с жильем для украинских семей, пострадавших из-за войны? Какое жилье строить? В рамках конференции строительная компания "Будова" представила свое видение надежного и быстрого метода восстановления разрушенных городов Украины – прогрессивную систему строительства Well-being.

Well-being основывается на высококачественном заводском prefab-производстве всех элементов дома, которые затем монтируются на стройплощадке при полной цифровизации процессов через BIM-моделирование и ERP. Скорость возведения – от четырех этажей в месяц (40 квартир/2000 м²) на одной секции.

Авторы Well-being уверены, что новой метрикой восстановления Украины должно стать быстрозаселение. Более 800 тысяч украинцев уже остались без жилья. Готовы ли пострадавшие из-за войны ждать десятилетия, пока для них строят квартиры традиционными методами? Авторы говорят: нет, в пост-военных условиях мы обязаны, в первую очередь, как можно быстрее вернуть людям дома, вернуть им благополучие.

Прогрессивная система строительства Well-being до 50% сокращает сроки строительства зданий и трудоемкость работ.

Заводские условия производства всех конструкций предусматривают возможность проведения работ 24/7 в любой сезон года.

Первое такое инновационное производство уже работает в Одессе. Его мощность составляет 72 тысячи м2 в год.

В дома Well-being можно гораздо быстрее заселиться еще и из-за того, что высокая степень заводской готовности стен, включая штробы под электрику и идеально ровные, не нуждающиеся в дополнительной отделке поверхности, требует минимального времени на ремонт. Их также называют "домами без перфораторов". Этот аспект, безусловно, важен для людей, переживших ужас войны с сиренами и взрывами.

Система Well-being стала результатом пяти лет исследований и миллионных инвестиций в тестирование и сертификацию всех конструкций и узлов уникальной конструктивной схемы строительства зданий. Уникальность конструкции снабжена обеспечена пустотных плит перекрытия с полнотелыми.

Учитывая важность строить для семей, пострадавших из-за войны, прежде всего надежные дома, команда Well-being провела дополнительные испытания на сейсмостойкость и устойчивость к прогрессирующему разрушению. Дома Well-being способны выдержать землетрясения амплитудой до 8,5 баллов, что подтверждено сертификатами Государственного научно-иследовательского института строительных конструкций.

Сейсмостойкий каркас с шагом 9 метров снимает технические ограничения по возможностям планировочных решений. Квартиры в Well-being-домах могут трансформируются в случае необходимости, например изменения состава семьи, и предусматривают практичное использование каждого квадратного метра.

И еще о практичности. Дома Well-being предполагают существенное снижение энергозатрат при эксплуатации из-за продуманного комплекса энергоэффективных решений: теплоизоляционная фасадная GRC-стена, теплосберегающие инженерные системы, использование альтернативных источников энергии и т.д. Эксплуатация дома предполагает использование цифровой системы контроля энергозатрат.

Участники конференции "Відновлення українських міст. З чого почати?" оценили преимущества прогрессивной системы восстановления Well-Being. Авторы концепции готовы принять активное участие в восстановлении Украины и быстром строительстве качественных полноценных комфортных домов для сотен тысяч украинских семей, мечтающих поскорее вернуться домой.

Один из авторов прогрессивной системы восстановления Well-being Алексей Мурашко

Система Well-being предполагает возможность реализовать разнообразие архитектурных решений инструментами prefab-строительства.

Студия AVR Development