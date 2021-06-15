UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
15.06.2021, 15:10

Компания Структум продолжает строительство ВЛ 330 кВ "Западноукраинская-Богородчаны"

Компания Структум продолжает строительство ВЛ 330 кВ "Западноукраинская-Богородчаны" - Фото

Проект осуществляется в рамках договора генерального подряда, который заключили НЭК "Укрэнерго" и компания Структум

Компания Структум продолжает строительство новой воздушной линии электропередачи (ВЛ) с модернизацией двух подстанций (ПС) в Ивано-Франковской и Львовской областях. Проект имеет название "Новое строительство ВЛ 330 кВ "Западноукраинская – Богородчаны" с реконструкцией ПС 330 кВ "Богородчаны" и ПС 750 кВ "Западноукраинская". Данный проект осуществляется в рамках договора генерального подряда, который заключили НЭК "Укрэнерго" и компания Структум.

Выполненные работы по проекту 

С ноября 2020 года до мая 2021 года компания Структум на участке ВЛ 330 кВ Западноукраинская — Богородчаны от опоры №18 до подстанции 330 кВ "Богородчаны" (участок реконструкции) выполнила:

1. Демонтаж проводов и грозозащитного троса 20,2 км (три фазы и два провода в фазе).
2. Демонтирование 19 металлических опор и 76 железобетонных опор.
3. Демонтаж старых и монтаж 41 из 42 новых фундаментов под установку опор ЛЭП.
4. Установку 157 из 160 железобетонных промежуточных опор типа ПБ330-7н, из которых 9 установлено в буронабивных фундаментах.
5. Установку 41 из 42 анкерно-угловых металлических опор типа У330-3В.
6. Монтаж трех металлических многогранных опор типа ПМГ330.
7. Монтаж 31,3 из 60,5 километров фазных проводов и грозозащитного троса.
8. Монтаж 10,14 из 64,01 км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).
9. Два из трех переустройств на пересечениях с другими воздушными линиями электропередач 10 кВ.

На участке ВЛ 330 кВ Западноукраинская — Богородчаны от ПС 750 кВ "Западноукраинская" до опоры №18 в районе Бурштынской ТЭС (участок нового строительства) компания Структум выполнила:

• монтаж 33 из 40 фундаментов под анкерно-угловые металлические опоры;
• сборку и поднятие 10 из 40 анкерно-угловых металлических опор;
• установку 43 из 141 железобетонных промежуточных опор типа ПБ330-7н;
• монтаж (4,076 с 43,195 километров) фазных проводов и грозозащитного троса.

Стратегическое значение реализации проекта

Цель строительства линии электропередачи и реконструкции подстанций заключается в обеспечении безаварийной работы электросетей и бесперебойного энергоснабжения в западном регионе. Монтаж воздушной линии электропередач и запуск ее в эксплуатацию повысит надежность электроснабжения и функционирование сети благодаря увеличению пропускной мощности до 4200 МВт Опорнянського энергоузла (электроснабжение для г. Ивано-Франковск и трех районов области – Галицкого, Тисменицкого и Калушского).

Также реализация проекта обеспечит работу Днестровской гидроаккумулирующей электростанции тремя гидроагрегатами в нормальной схеме (как в генераторном, так и насосном режимах), а учитывая монтаж ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС – Винницкая 750" – четырьмя гидроагрегатами.

О компании Структум

Компания Структум осуществляет комплекс работ в следующих областях:

• электроэнергетика – проектирование, монтаж воздушных и кабельных линий, строительство подстанций, инженерное сопровождение проектов;
• строительство промышленных объектов;
• возобновляемая энергетика – строительство солнечных и ветровых электрических станций. 

Контакты:

+38 044 222 89 02

+38 044 222 89 03 

01033, Украина, г. Киев,

ул. Жилянская, 59, оф. 107 

[email protected]

[email protected]

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Структум
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 