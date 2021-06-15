Компания Структум продолжает строительство ВЛ 330 кВ "Западноукраинская-Богородчаны"

Компания Структум продолжает строительство новой воздушной линии электропередачи (ВЛ) с модернизацией двух подстанций (ПС) в Ивано-Франковской и Львовской областях. Проект имеет название "Новое строительство ВЛ 330 кВ "Западноукраинская – Богородчаны" с реконструкцией ПС 330 кВ "Богородчаны" и ПС 750 кВ "Западноукраинская". Данный проект осуществляется в рамках договора генерального подряда, который заключили НЭК "Укрэнерго" и компания Структум.

Выполненные работы по проекту

С ноября 2020 года до мая 2021 года компания Структум на участке ВЛ 330 кВ Западноукраинская — Богородчаны от опоры №18 до подстанции 330 кВ "Богородчаны" (участок реконструкции) выполнила:

1. Демонтаж проводов и грозозащитного троса 20,2 км (три фазы и два провода в фазе).

2. Демонтирование 19 металлических опор и 76 железобетонных опор.

3. Демонтаж старых и монтаж 41 из 42 новых фундаментов под установку опор ЛЭП.

4. Установку 157 из 160 железобетонных промежуточных опор типа ПБ330-7н, из которых 9 установлено в буронабивных фундаментах.

5. Установку 41 из 42 анкерно-угловых металлических опор типа У330-3В.

6. Монтаж трех металлических многогранных опор типа ПМГ330.

7. Монтаж 31,3 из 60,5 километров фазных проводов и грозозащитного троса.

8. Монтаж 10,14 из 64,01 км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

9. Два из трех переустройств на пересечениях с другими воздушными линиями электропередач 10 кВ.

На участке ВЛ 330 кВ Западноукраинская — Богородчаны от ПС 750 кВ "Западноукраинская" до опоры №18 в районе Бурштынской ТЭС (участок нового строительства) компания Структум выполнила:

• монтаж 33 из 40 фундаментов под анкерно-угловые металлические опоры;

• сборку и поднятие 10 из 40 анкерно-угловых металлических опор;

• установку 43 из 141 железобетонных промежуточных опор типа ПБ330-7н;

• монтаж (4,076 с 43,195 километров) фазных проводов и грозозащитного троса.

Стратегическое значение реализации проекта

Цель строительства линии электропередачи и реконструкции подстанций заключается в обеспечении безаварийной работы электросетей и бесперебойного энергоснабжения в западном регионе. Монтаж воздушной линии электропередач и запуск ее в эксплуатацию повысит надежность электроснабжения и функционирование сети благодаря увеличению пропускной мощности до 4200 МВт Опорнянського энергоузла (электроснабжение для г. Ивано-Франковск и трех районов области – Галицкого, Тисменицкого и Калушского).

Также реализация проекта обеспечит работу Днестровской гидроаккумулирующей электростанции тремя гидроагрегатами в нормальной схеме (как в генераторном, так и насосном режимах), а учитывая монтаж ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС – Винницкая 750" – четырьмя гидроагрегатами.

О компании Структум

Компания Структум осуществляет комплекс работ в следующих областях:



• электроэнергетика – проектирование, монтаж воздушных и кабельных линий, строительство подстанций, инженерное сопровождение проектов;

• строительство промышленных объектов;

• возобновляемая энергетика – строительство солнечных и ветровых электрических станций.

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