"КредитМаркет" в лидерах финансового рынка: миллиардный портфель, награды и IT

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В 1-м полугодии 2021 года "Финансовая компания "Центр финансовых решений", которая работает под брендом "КредитМаркет", стала участником сразу двух важных для финансового рынка Украины событий.

В мае команда "КредитМаркет" получила Silver-награду в номинации "Лучшая МФО офлайн" в конкурсе FinAwards 2021.

В том же месяце "ФК "ЦФР" завершила сделку по покупке портфеля кредитов (путем уступки прав требования по кредитным договорам) ООО "Макс Кредит", что позволило привлечь существенное количество новых клиентов.

"КредитМаркет" начал работать на украинском рынке 13 лет назад в качестве кредитного посредника, который помогал клиентам находить подходящие предложения по кредитам в украинских банках. Сейчас компания – лидер офлайн-кредитования с кредитным портфелем более 1 млрд грн и широкой сетью продаж по всей Украине, которая насчитывает почти 460 отделений и точек продаж.

"КредитМаркет" предоставляет клиентам возможность оформить кредит на сумму до 1 млн. грн на любые цели: приобретение автомобиля, ремонт, покупку мебели, бытовой техники, электроники, развитие собственного дела.

Действующим клиентам доступна опция онлайн-кредитования: в личном кабинете на сайте компании можно получить кредит до 30 000 грн на срочные нужды. В таком формате нет необходимости посещать отделение, поскольку формальные процедуры сведены до минимума, а деньги зачисляются на карту любого банка в течение 15-20 минут. Погашение кредита доступно через онлайн-сервисы "КредитМаркет", кассы банков-партнеров и терминалы самообслуживания.

Условия и порядок представления кредитов на сайте www.KreditMarket.ua

Конкурс FinAwards проводится ежегодно с целью определения лучших профессионалов финансового рынка Украины. Отбор номинантов длится более двух месяцев, участников оценивает экспертное жюри, также проходит открытое онлайн-голосование.

ФК "ЦФР" (ТМ "КредитМаркет") – финансовая компания, специализирующаяся на кредитовании физических лиц. На украинском рынке "КредитМаркет" работает почти 13 лет. Компания входит в состав одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины – группу "ТАС".