KYIV MEDIA WEEK 2021 завершен – итоги в фактах и цифрах

Международный форум KYIV MEDIA WEEK в течение одиннадцати лет объединяет в Киеве представителей медиабизнеса со всего мира, чтобы обсудить насущные вопросы индустрии, поделиться новыми идеями и планами на будущее.

2021-й не стал исключением – 14-15 сентября медиаконсалтинговая компания Media Resources Management (MRM), которая организовывает форум, собрала главных игроков медиарынка в Hyatt Regency Kyiv – 70 экспертов из 15 стран и 300 участников пообщались о перезагрузке медиабизнеса в условиях "новой нормальности". Двухдневная программа KMW включила в себя 18 секций, среди которых: 10 панельных дискуссий, презентации 5-ти аналитических исследований, 2 специальных доклада, а также скрининг трендовых шоу и вечеринка.

События форума транслировались в прямом эфире на аналитическом портале Media Business Reports (MBR) на бесплатной основе. Таким образом к KMW присоединилось более 3000 зрителей из 37 стран мира.

В октябре этого года все зарегистрированные участники получат KMW White Paper 2021 – итоговый документ, в котором будут опубликованы аналитические обзоры и исследования украинского рынка от Media Business Reports, проведенные специально для KMW: "Аналитика украинских сериалов", "Тренды телесмотрения. Структура украинского телевизионного эфира в 2020 году по видам транслируемого контента", "Вишлист украинских вещателей", "Кинопроизводство. На что тратит деньги государство и что от этого получает", "Украинский рынок VoD: динамика, тенденции, готовность к производству originals".

Сайт KMW 2021: https://kyivmediaweek2021.com/

FB: https://www.facebook.com/kyivmediaweek

Обзор программы форума:

14 сентября форум открыла учредительная дискуссия-пресс-конференция "Медиабизнес. Перезагрузка". Участие в первом блоке секции приняли Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины, Стэн Ньорлов, глава Офиса Совета Европы, Марина Кудерчук, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино, и Николай Чернотицкий, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Модерировал беседу Андрей Куликов, медиаэксперт, соучредитель "Громадського радіо".

Спикерами второго блока стали Сергей Созановский, соучредитель FILM.UA Group, Александр Богуцкий, CEO StarLightMedia, Евгений Бондаренко, директор "Медиа Группы Украина", Ярослав Пахольчук, гендиректор 1+1 media, Юлия Трибушая, директор OLL.TV и Xtra TV, Роман Романчук, CEO сети кинотеатров Multiplex. Модерировала дискуссию Виктория Ярмощук, CEO FILM.UA Group, исполнительный директор Украинской киноассоциации.

После завершения пресс-конференции, многолетний партнер KMW – международная медиаконсалтингова компания K7 Media, в лице менеджера по коммуникациям Дэвида Чиарамелла, поделилась с аудиторией эксклюзивными инсайтами о мировой контент-индустрии и скринингом перспективных телевизионных шоу следующих сезонов.

Следующим крупным тематическим блоком стало сериальное производство в Украине и мире. При поддержке телеканала "Украина" было проведено три секции, посвященных этой теме.

В рамках панельной дискуссии "Пути развития сериального производства в Украине", глава аналитического отдела компании MRM Артем Вакалюк представил результаты масштабного исследования, проведенного совместно с изданием Media Business Reports (MBR) – "Аналитика украинских сериалов", выводы которого также войдут в KMW White Paper 2021.

О вызовах и достижения украинской сериальной индустрии рассказали спикеры дискуссионной панели: Наталья Стрибук, главный продюсер департамента киносериального производства телеканала "Украина", Екатерина Шевелюк, генеральный продюсер киносериального производства, телеканал СТБ, Ирина Костюк, продюсер FILM.UA Group, член Европейской киноакадемии, Дарья Легони-Фиалко, телепродюсер, медиаменеджер, генпродюсер и основательница компании SPACE Production.

Тему продолжили в ходе международной дискуссии "Come Together! Восточноевропейские сериалы", объединившей представителей креативного сектора сериального производства из Чехии, Хорватии, Польши и Украины. Спикеры пообщались об укреплении регионального сотрудничества и объединении усилий производителей сериального контента Восточной Европы для завоевании своей доли на международном рынке. Камила Златушкова (Kamila Zlatušková), основательница и генеральный директор фестиваля Serial Killer (Чешская Республика), представила обзор самых успешных сериалов региона и промодерировала дискуссию, в которой приняли участие: Небойша Тараба (Nebojsa Taraba), CEO (продюсер и партнер) Drugi Plan (Хорватия), Виктор Пьонтковски (Wiktor Piątkowski), сценарист и продюсер BAHAMA FILMS (Польша), Олеся Лукьяненко, креативный продюсер FILM.UA Group (Украина), Ирина Черняк, директор департамента продаж контента Media Group Ukraine, директор по закупкам телеканала "Украина".

Развитие сериальной отрасли, как и другие секторы креативной индустрии, нуждается в системной государственной поддержке – эффективными международными практиками в этом направлении поделился специальный гость KMW Илан Жирар (Ilann Girard, Франция), соучредитель и СЕО OLFFI. Это крупнейшая в мире уникальная база государственных фондов и поощрений для производителей контента, насчитывающая более 1000 программ в 95-ти странах, а также содержит соответствующие нормативы и соглашения о совместном производстве. Во время доклада "Государственные источники финансирования сериалов в Европе" эксперт рассказал о том, каким образом европейские правительства оказывают поддержку производителям телевизионного контента.

Следующий тематический блок KMW 2021 продемонстрировал тренды активного развития Video on Demand-сервисов в Украине и мире. Эта серия секций началась аналитическим докладом и дискуссией "Мировой ландшафт рынка VoD: новая динамика", проведенной в партнерстве с международной консалтинговой компанией Glance Mediametrie (Франция) и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине. Представители Glance: Симеон Мирзаянц (Simeon Mirzayantz), менеджер по международным продажам, и его коллега Сесиль Бертран (Cécile Bertrand), руководитель международных исследований, представили комплексный обзор мирового рынка VoD. К дискуссии присоединились представители европейских локальных стримеров: Мезен Даннави (Mezen Dannawi), менеджер NPO Start, BVоD-сервиса вещателя NPO (Нидерланды) и Анна Ивинская-Новак (Anna Iwinska-Nowak), глава отдела по исследованию клиентов TVN Digital (Польша).

Специальный гость форума Рэндалл Броман выступил с докладом "Как меняется мировой рынок дистрибуции в эру стример-гигантов", организованным в партнерстве с La Fabrique des Formats (Франция). Эксперт рассказал о перспективах дистрибуции контента в контексте бурного развития рынка VoD, а также представил аудитории KMW новую международную образовательную программу Audiovisual Distribution Training (ADT), направленную на подготовку дистрибьюторов – специалистов, стратегически важных для становления качественной экосистемы обращения аудиовизуальных произведений. Подробнее о программе по ссылке: https://lafabriquedesformats.fr/fr/audiovisual-distribution-training

Тематический блок завершила презентация первого в Украине комплексного аналитического обзора "Украинский рынок VoD: динамика, тенденции, готовность к производству originals" (подготовленная изданием MBR) и одноименная дискуссионная панель. Модератором беседы между представителями крупнейших украинских VoD сервисов выступил Сергей Созановский, соучредитель FILM.UA Group, а на его вопросы отвечали: Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию медиасервиса MEGOGO, Анастасия Рыженко, руководитель департамента медиаконтента Volia, Юлия Трибушная, директор OLL.TV и Xtra TV, Федор Гречанинов, директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" и Александр Резунов, директор SWEET.TV. Эксперты обсудили конкуренцию в сфере VoD в Украине, поделились мнениями о законодательной стороне вопроса, поговорили о необходимости консолидации усилий в развитии рынка VoD в Украине, а также высказали свои ожидания относительно будущего.

Еще одной секцией, посвященной новейшим трендам в медиасфере, реализованной при поддержке представительства Европейского Союза в Украине, стала панельная дискуссия "Инновационные технологии в работе вещателей ЕС: преимущества и риски". В разговоре приняли участие Кати Бремме (Kati Bremme), заместитель директора Департамента инноваций французского общественного вещателя France Télévisions (Франция), Йохен Спангенберг (Jochen Spangenberg), заместитель руководителя проектов по исследованиям и сотрудничества / менеджер по инновациям Deutsche Welle (Германия), Олле Захрисон (Olle Zachrison), заместитель уполномоченного по вопросам новостей и руководитель отдела стратегии цифровых новостей Шведского радио (Швеция). Модератором выступил Владимир Ермоленко, директор по аналитике ОО "Интерньюз-Украина" и главный редактор UkraineWorld.org. В рамках беседы эксперты сосредоточились на перспективах, рисках и этических вопросах использования искусственного интеллекта и других инновационных технологий в работе вещателей, в частности в их борьбе с новостными фейк и дезинформацией.

Отдельный тематический блок об украинской медиаиндустрии на KMW был представлен тремя секциями из цикла Content Ukraine on Demand, подготовленный командой MRM в партнерстве с одним из крупнейших и уважаемых международных медиаресурсов в AV сфере – С21 Media (Великобритания). Неделя украинской аудиовизуальной индустрии Content Ukraine on Demand стал первым масштабным проектом, который комплексно представил потенциал Украины в сфере кино и телепроизводства на глобальном уровне – 10 дискуссий с участием главных игроков рынка представлены на портале C21 Media в закрытом доступе. Кроме того, все оффлайн участники KMW получили специальный бонус – бесплатный доступ к Pro-версии сайта C21 Media на 3 месяца.

В рамках первой панельной дискуссии из цикла Content Ukraine on Demand "Украинские вещатели", Дмитрий Троицкий, директор дивизиона Вещание, StarLightMedia, Максим Кривицкий, генеральный продюсер и руководитель бизнес-единицы 1+1 media, Нариман Гусейнов, директор по вещанию, дистрибуции и развитию FILM .UA Broadcasting, и Виктория Корогод, руководитель канала "Украина", обсудили программные стратегии и политику медиакомпаний в Украине, определили самые заметные изменения в медиабизнесе за последний год и поделились опытом организации производственного процесса во времена пандемии.

Спикеры секции "Новая эра украинских сериалов" – Тала Пристаецкая, сценаристка, шоураннер, креативный продюсер StarLightMedia, Евгений Туник, сценарист, шоуранер, продюсер StarLightMedia, Олеся Лукьяненко, креативный продюсер FILM.UA Group, и Наталья Стрибук, генеральный продюсер департамента киносериального производства канала "Украина", рассказали об особых чертах украинских сценариев и сюжетов, которые завоевывают иностранную аудиторию, обсудили актуальные проблемы украинских производителей контента в налаживании международного сотрудничества и рассмотрели пути дальнейшего развития национальной драмы.

Заключительной секцией, подготовленной в партнерстве с С21 Media, стала дискуссия на тему "Новые модели копродукции и дистрибуции контента в Украине". Екатерина Вишневская, директор по развитию и копродукции, продюсер, FILM.UA Group, Никола Зодерлунд (Nicola Soderlund, Швеция), управляющий партнер, Eccho Rights, Ирина Черняк, глава департамента продаж ТВ-контента "Медиа Группы Украина", и Антуан Деррожа (Antoine Derroja, Франция), руководитель отдела развития, APC Studios, поговорили о новых моделях совместного производства и дистрибуции украинского контента в другие страны, а также об изменениях в отношении иностранных телеканалов и сервисов к питчингу проектов из Украины. Они рассказали о своих практики налаживания международной копродукции и об уроках опыта других стран на пути к экспорту контента.

В фокусе внимания KMW также социально важный контент. Партнером двух следующих секций, посвященных данной теме, стало Агентство США по международному развитию (USAID). Темы обеих дискуссий вытекают из большого проекту, основанного в Украине в 2018 году – конкурса для создателей социально значимого контента PITCH UA и новой Образовательной платформы PITCH UA, которые реализует компания MRM при поддержке проекта Transformation Communications Activity (TCA, финансируемого USAID).

Специальный гость KMW Дэвид Левин (David Levine), чья карьера связана с такими сериалами, как Sharp Objects, Westworld, True Detective, Game of Thrones и True Blood, поделился своими инсайтами с участниками во время интервью "Сила сторителлинга в топовых сериалах мира". Эксперт рассказал об изменениях, которые претерпела сериальная сфера за последний год, и о новых ценностях, которые он принес. Дэвид также отметил, что контент является мощным инструментом, который способен менять общество к лучшему, и делать мир комфортным местом для жизни, особенно теперь, когда перед человечеством встают вызовы глобального характера.

Дискуссионную панель о роли социально значимого контента в формировании позитивных изменений в обществе "Популярный и прибыльный контент с социально значимым содержанием" со вступительным словом открыл Марк Еллингштад (Marc Ellingstad), исполняющий обязанности заместителя директора миссии USAID в Украине и Беларуси (США).

Участие в дискуссии приняли Ян Макса (Jan Maxa), директор по контенту и новых медиа, Czech TV (Чешская Республика), Анастасия Штейнгауз, управляющий директор телеканала ICTV (Украина), Ярослав Лодыгин, режиссер и сценарист, член правления АО "НСТУ" (Украина), а модерировала беседу Екатерина Некрасова, руководитель направления диджитал контента проекта Transformation Communications Аctivity (USAID, Украина). Также в рамках секции с речью выступил специальный гость – Джаред Милрад (Jared Milrad), основатель и президент A Show For A Change и Movikarma (США).

Ко вниманию участников форума также был подготовлен скрининг самых свежих и актуальных шоу различных видов и жанров от лучших производителей и дистрибьюторов со всего мира. Данная секция является традиционной составляющей официальной программы форума и готовится командой Media Resources Management. Подборку из более тридцати трендовых неигровых проектов гостям KMW представил менеджер по коммуникациям MRM Павел Линевич.

Также в рамках KMW 2021 стартовала "Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина-Канада" организованная Украинской киноассоциацией и Посольством Канады в Украине. Проект стартовал с учредительной дискуссии "Начинаем: канадско-украинская копродукция в действии", в которой приняли участие эксперты с обеих сторон: Сьюзан Кинг (Susan King), Telefilm Canada (Канада), Марина Кудерчук, Государственное агентство Украины по вопросам кино (Украина), Луиза О'Брайен-Моран (Louise O'Brien-Moran), Manitoba Film & Music (Канада), Екатерина Вишневская, FILM.UA Group (Украина), и Гэвин Рирдон (Gavin Reardon), Incendo (Канада). Модерировала беседу Шаролта Чете (Sarolta Csete), представитель Канадской ассоциации медиапродюсерив (Канада). Со вступительным словом перед дискуссией выступила Джулия Бас (Julia Buss), председатель коммерческого отдела Посольства Канады в Украине. В дальнейшем в рамках II Конференции будет организована серия мероприятий, направленных на установление коллабораций между продюсерами из Украины и Канады: питчинг проектов от обеих сторон, по результатам которого будут проведены индивидуальные встречи для продюсеров с потенциальными партнерами. Программу дальнейших мероприятий, объединенных тегом #ucancoproduce, представили Анна Волкова (Украинская киноассоциация) и Дарья Лысак (Посольство Канады в Украине). Прием заявок для участия в питчинге для Украины и Канады начнется уже на этой неделе и продлится ровно месяц – с 24 сентября по 24 октября. Подробнее читайте на сайте: https://ucancoproduce.com/.

Завершающую секцию KMW 2021 было организовано в партнерстве со Small World International. В панельной дискуссии "Сенсационные и потрясающие секреты успеха мировых форматных хитов", которую модерировал Тим Кресценти (Tim Crescenti), президент Small World International (США), приняли участие эксперты со всего мира: Пол Гилберт (Paul Gilbert), старший вице-президент по международным форматов, Viacom CBS Global Distribution Group (США), Лизет ван Дипен (Lisette van Diepen), директор по закупкам, Brot and Butter Entertainment (Германия), Маркус Стерки (Markus Sterky), контент-стратег, SVT (Швеция), Мария Кьара Дюранти (Maria Chiara Duranti), основательница и владелица Formatbiz (Италия) и Эд Уоллер (Ed Waller), главный редактор C21 Media (Великобритания). Позитивный настрой экспертов и готовность к новым коллабораций передался участникам форума даже через экраны за тысячи километров от нашей столицы: по прогнозам экспертов, Украина имеет большой потенциал стать новой территорией-экспортером креатива и идей на мировом форматном рынке.

Параллельно с основной программой KMW второй день форума начался с конференции "Кинокомиссии Украины: особенности, перспективы развития, эффективные модели сотрудничества с другими игроками киноотрасли страны и выгоды для развития экономики регионов", организованной при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и в партнертве с Украинской киноассоциацией.

В первой части мероприятия выступили Марина Кудерчук, глава Госкино Украины, Виктория Ярмощук, исполнительный директор Украинской киноассоциации, Дмитрий Суханов, председатель Ассоциации киноиндустрии Украины, Леонид Бицюра, председатель Ассоциации кинокомисий Украины, Оксана Чернобрывцева, глава Генической кинокомиссии, и Виктор Шевченко, председатель Ассоциации локейшн менеджеров Украины. Модерировала беседу Анна Волкова, руководитель международных проектов Украинской киноассоциации (УКА). Событие имело целью продвигать среди представителей органов местной власти перспективы сотрудничества с кинопроизводителями, а также анонсировать государственные инициативы поддержки такого сотрудничества.

Во второй части мероприятия выступила Александра Лойткенс (Alexandra Luetkens), представительница кинокомиссии Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна (Германия). После этого состоялось обсуждение ключевых инсайтов мероприятия между всеми его участниками.

О безопасности участников KMW позаботилась Сеть лабораторий "Синэво", которая обеспечила бесплатное экспресс-тестирование на Covid-19 накануне и в локации мероприятия.

Спасибо всем партнерам, спикерам и участникам форума, что были с нами.

До встречи на KMW 2022!

Организатор:

Media Resources Management (MRM) – первая в Украине медиаконсалтинговая компания, которая с 2005 года предоставляет комплексные услуги в сфере кино, ТВ и других креативных индустриях. Входит в состав FILM.UA Group. Выбранные проекты MRM: MEDIA BUSINESS REPORTS, PITCH UA, TALKS WITH HOLLYWOOD, SMALL WORLD BIG IDEAS, MEDIABOOK.

Партнеры KMW 2021:

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино Украины) – центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра культуры, и реализующий государственную политику в области кинематографии.

Украинская Киноассоциация (УКА) – профессиональное неприбыльное открытое объединение продюсеров телевидения и кинематографии, представляющее интересы отрасли производства аудиовизуального контента Украины. Одной из основных задач УКА является создание благоприятных условий для отечественной индустрии в сотрудничестве с органами государственной власти и представителями международных структур. Основана в 2011 году.

Представительство Европейского Союза в Украине – представительство способствует политическим и экономическим связям между Украиной и Европейским Союзом путем поддержания эффективного диалога с правительственными учреждениями и повышения осведомленности о Европейском Союзе, его учреждениях и программах.

Телеканал "Украина" – многолетний партнер KMW, ведущий национальный телеканал страны. По итогам первого полугодия 2021 занимает 1-е место в рейтинге общенациональных каналов по основным аудиториям – 18+ (города 50 тыс. +), 4+ ("Вся Украина"). По аудитории 18+ (50 тыс. +) Доля (shr,%) канала составляла 12,66%, рейтинг (rat,%) – 2,16%, а по аудитории 4+ ("Вся Украина") доля достигла 11 71%, рейтинг – 1,84% . В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного контента: информационные программы, социальные ток-шоу, сериалы, развлекательные проекты, футбольные трансляции. Основой программной сетки канала является сериалы различных жанров, также канал активно развивает направление больших праймовых шоу. В 2021 году с большим успехом состоялась премьера шоу МАСКА по формату The Masked Singer. Канал успешно развивает международную дистрибуцию контента: его программы и сериалы сегодня доступны более чем 100 территориях и на Amazon.

Media Business Reports – информационно-аналитическое издание о медиабизнесе и аудиовизуальной индустрии. MBR – проект компании Media Resources Management, работающий с сентября 2019 года. Основой для создания MBR стали три предыдущих издательских проекта компании: Content Report, "МедиаНяня" и Media Business Reports. MBR проводит постоянный мониторинг глобального и регионального рынка кино и телевидения, отслеживает знаковые события, предоставляет взвешенную аналитику и является авторитетным профессиональным источником актуальной информации в индустрии

FILM.UA Group – крупнейшая в Восточной Европе вертикально интегрированная группа компаний в сфере кино и телепроизводства. Группа занимается разработкой, производством, адаптацией, дистрибуцией и доставкой аудиовизуального контента и предоставляет полный спектр услуг.

USAID выполняет ведущую роль в осуществлении мероприятий по международному развитию и помощи в чрезвычайных ситуациях на основе партнерских отношений и предоставления ресурсов, которые спасают человеческие жизни, снижают уровень бедности и укрепляют механизмы демократического управления, помогая преодолевать гуманитарные кризисы и становиться на путь самостоятельного развития.

"Синэво" – сеть европейских медицинских лабораторий в Украине, входящая в состав европейского медицинского холдинга Medicover, представленный в 11 странах мира.

"Синэво" является лидером рынка частной лабораторной диагностики в Украине по количеству выполненных тестов. Также компания имеет 7 мощных, оснащенных по последнему слову техники лабораторий.

"Синэво" – единственная сеть лабораторий в Украине с национальным покрытием: более 330 отделений в более чем 135 населенных пунктах. В 2020 году "Синэво" выполнила более 23 млн тестов для более 4-х млн клиентов и оплатила более 267 млн ​​грн различных налогов и сборов в украинский бюджет.

LG ELECTRONICS – лидер в сфере телевизоров и аудио-, видеосистем и всемирно признанный новатор в области производства OLED-телевизоров, которые совершают революцию в категории премиум-телевизоров. LG стремится улучшить жизнь клиентов благодаря инновационным продуктам домашних развлечений во главе с отмечеными наградами OLED-телевизорами и телевизорами QNED Mini LED с технологией Quantum Dot NanoCell и аудиорешениями, разработанными в сотрудничестве с Meridian Audio.

C21 Media – международная издательская компания, цифровой поставщик информации в международном бизнесе медиаконтента. В портфолио C21 Media входят цифровые и печатные издательские бренды, ивент-бизнес и крупнейший рынок аудио-визуального контента в мире.

K7 Media – международная медиаконсалтингова компания, которая предоставляет инсайты, аналитические данные и информацию о глобальных тенденциях в сфере медиаиндустрии всего мира для крупнейших игроков рынка.

Prensario Internacional – профильное издание, специализирующееся главным образом на Латинской Америке, направленное на топ-менеджеров телерадиостанций, платных телевизионных компаний, производителей программ и других профессиональных провайдером и пользователей телевизионного контента, услуг и продуктов.

NATPE – глобальная ассоциация и профессиональная организация, которая задает тренды контента с помощью глобальных торговых площадок и конференций, показов, наград и сетевых мероприятий, специально подготовленных для контент-индустрии.

Glance Mediametrie – консультационная компания, занимающаяся исследованиями контента и телесмотрения. Это надежный источник официальных телевизионных рейтингов более 7000 каналов на более чем 120 территориях. Glance также анализирует новейшие тренды в ТВ и диджитал контенте на более чем 50 территориях.