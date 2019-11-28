Ланет HELP - ваш надежный IT-сервис в Киеве

Как часто у жителя XXI столетия возникает необходимость получения сервиса компьютерных услуг? И насколько тяжело найти профессионалов, которые сделают работу так, что не будет к чему придраться, а вдобавок дадут гарантию на выполненные услуги? Мастера Ланет HELP профессионально и быстро решают вопросы, с которыми клиенты обращаются к сервису. Заказывайте вызов мастера, который не только настроит подключение к сети Интернет или телевидение, но и произведет грамотную установку лицензионной ОС Windows, будь то Windows 7 или Windows 10 на ПК. Они также помогут с установкой программного обеспечения и полезных приложений для компьютеров или смартфонов, без проблем сделают полную диагностику устройства клиента на наличие программных или аппаратных сбоев и помогут с настройкой роутера или сетевой карты. Мастера знают, как удлинить интернет-кабель или повторно обжать интернет-кабель коннектором. Теперь каждый клиент получит полный комплекс услуг по настройке и ремонту сети Интернет вне зависимости от того, услугами какого провайдера пользуется клиент.

А для тех, кто хочет наслаждаться просмотром онлайн-телевидения через телевизор, профессионалы Ланет HELP с удовольствием настроят Smart TV, Android TV на устройстве клиента или помогут установить и подключить IPTV Android-приставку.

В перечень услуг сервиса Ланет HELP входит:

монтаж UTP-кабеля или интернет-розетки;

настройка Smart TV

настройка сетевой карты;

диагностика компьютера и выявление проблем;

ремонт интернет-кабеля;

вызов мастера;

сканирование ПК на наличие вирусов и их удаление;

предоставление патч-корда;

установка интернет-розетки;

установка программ;

настройка Wi-Fi роутера

установка приложений на смартфон;

установка Windows.

Также компьютерный сервис Ланет HELP предоставляет выбор устройств для комфортного использования интернет-подключения (Wi-Fi роутеры, Wi-Fi/USB адаптеры, кабель) или просмотра телевидения (ТВ-оборудования):

- iNext TV3;

- TOTOLINK A3002RU;

- TP-Link TL-WR850N;

- Xiaomi TV Mi box S;

- USB адаптер TP-Link UE300;

- Totolink N200RE-V3;

- ASUS RT-AC66U.

Вариантность представленных моделей устройств дает возможность без труда подобрать подходящий по формату и стоимости вариант для офиса или домашнего использования. Представленная продукция характеризуется высокими рабочими параметрами, соответствует необходимым техническим стандартам и имеет официальную гарантийную документацию производителя. На сайте представлено не только детальное техническое описание каждого устройства, также можно увидеть его фото и ознакомиться с подробными эксплуатационными параметрами.