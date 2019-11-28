Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
28.11.2019, 13:16

Ланет HELP - ваш надежный IT-сервис в Киеве

Ланет HELP - ваш надежный IT-сервис в Киеве - Фото

Мастера Ланет HELP профессионально и быстро решают вопросы, с которыми клиенты обращаются к сервису

Как часто у жителя XXI столетия возникает необходимость получения сервиса компьютерных услуг? И насколько тяжело найти профессионалов, которые сделают работу так, что не будет к чему придраться, а вдобавок дадут гарантию на выполненные услуги? Мастера Ланет HELP профессионально и быстро решают вопросы, с которыми клиенты обращаются к сервису. Заказывайте вызов мастера, который не только настроит подключение к сети Интернет или телевидение, но и произведет грамотную установку лицензионной ОС Windows, будь то Windows 7 или Windows 10 на ПК. Они также помогут с установкой программного обеспечения и полезных приложений для компьютеров или смартфонов, без проблем сделают полную диагностику устройства клиента на наличие программных или аппаратных сбоев и помогут с настройкой роутера или сетевой карты. Мастера знают, как удлинить интернет-кабель или повторно обжать интернет-кабель коннектором. Теперь каждый клиент получит полный комплекс услуг по настройке и ремонту сети Интернет вне зависимости от того, услугами какого провайдера пользуется клиент.

А для тех, кто хочет наслаждаться просмотром онлайн-телевидения через телевизор, профессионалы Ланет HELP с удовольствием настроят Smart TV, Android TV на устройстве клиента или помогут установить и подключить IPTV Android-приставку.

В перечень услуг сервиса Ланет HELP входит:

  • монтаж UTP-кабеля или интернет-розетки;
  • настройка Smart TV или Android TV;
  • настройка сетевой карты;
  • диагностика компьютера и выявление проблем;
  • ремонт интернет-кабеля;
  • вызов мастера;
  • сканирование ПК на наличие вирусов и их удаление;
  • предоставление патч-корда;
  • установка интернет-розетки;
  • установка программ;
  • настройка Wi-Fi роутера или точки доступа;
  • установка приложений на смартфон;
  • установка Windows.

Также компьютерный сервис Ланет HELP предоставляет выбор устройств для комфортного использования интернет-подключения (Wi-Fi роутеры, Wi-Fi/USB адаптеры, кабель) или просмотра телевидения (ТВ-оборудования):

-          iNext TV3;

-          TOTOLINK A3002RU;

-          TP-Link TL-WR850N;

-          Xiaomi TV Mi box S;

-          USB адаптер TP-Link UE300;

-          Totolink N200RE-V3;

-          ASUS RT-AC66U.

Вариантность представленных моделей устройств дает возможность без труда подобрать подходящий по формату и стоимости вариант для офиса или домашнего использования. Представленная продукция характеризуется высокими рабочими параметрами, соответствует необходимым техническим стандартам и имеет официальную гарантийную документацию производителя. На сайте представлено не только детальное техническое описание каждого устройства, также можно увидеть его фото и ознакомиться с подробными эксплуатационными параметрами.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Ланет HELP
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 