Лечение алкоголизма в клинике "МедикоМенте". Как вывести человека из запоя?

Потеря контроля над употреблением алкоголя может привести к состоянию запоя. Запой – систематический ежедневный прием алкоголя в больших дозах. Сильная интоксикация этиловым спиртом несет серьезную угрозу жизни и здоровью человека.
Выйти из этого состояния без помощи специалистов-наркологов невозможно.
Клиника "MedicoМente" (г. Киев) предоставляет услуги по выводу из запоя в короткие сроки в комфортных условиях.
Состояние запоя характеризуется отравлением и психологической зависимостью, при которой человек не может остановиться пить, также присутствует постоянное желание снять похмельный синдром.
Основные симптомы, последствия и признаки запоя:
Выведение из запоя прерывает употребление спиртного, что дает возможность избежать разрушительных последствий.
Часто человеку сложно осознать проблему, а тем более ее решить.
Поэтому, в составление подробного плана лечения в клинике "МедикоМенте" входят такие этапы, как мотивация и психотерапия. Приём ведёт анестезиолог, а также психотерапевт-нарколог, которые оказывают помощь с первой встречи и до окончания курса терапии.
Перед началом лечения, врач-нарколог проводит бесплатную консультацию для пациента и его близких. Следующий этап – составление индивидуального плана лечения и выведения из запоя.
Лечение проводится в палате интенсивной терапии под круглосуточным медицинским наблюдением, с использованием собственных лицензированных оригинальных методик клиники "MedicoMente", соблюдением международных протоколов, индивидуальным подход к каждому пациенту и с соблюдением строжайшей анонимности. Также в программу лечения входит:
Обязательно проводится комплексное обследование состояния организма (анализы, УЗИ, ЭКГ), осмотры у терапевта и профильных врачей (при необходимости).
Вывод из запоя в Киеве, в условиях клиники "MedicoMente" будет комфортным, безопасным и безболезненным. Лечение предусматривает поддерживающую клиникой терапию в течении года (амбулаторный этап) в виде консультаций и наблюдений даже после полного избавления от алкогольной зависимости.