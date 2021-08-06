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06.08.2021, 11:37

Лечение алкоголизма в клинике "МедикоМенте". Как вывести человека из запоя?

Цей матеріал також доступний українською
Лечение алкоголизма в клинике "МедикоМенте". Как вывести человека из запоя? - Фото

Потеря контроля над употреблением алкоголя может привести к состоянию запоя. Запой – систематический ежедневный прием алкоголя в больших дозах. Сильная интоксикация этиловым спиртом несет серьезную угрозу жизни и здоровью человека.

Выйти из этого состояния без помощи специалистов-наркологов невозможно.

Клиника "MedicoМente" (г. Киев) предоставляет услуги по выводу из запоя в короткие сроки в комфортных условиях.

Что делать, если вы или ваш близкий столкнулись с данной проблемой?

Состояние запоя характеризуется отравлением и психологической зависимостью, при которой человек не может остановиться пить, также присутствует постоянное желание снять похмельный синдром.

Основные симптомы, последствия и признаки запоя:

  • желание опохмелиться;
  • потеря аппетита, рвота;
  • головные боли;
  • повышение артериального давления;
  • учащенное сердцебиение;
  • нарушение координации, потеря ориентации;
  • тремор конечностей;
  • слуховые и визуальные галлюцинации;
  • внезапная агрессия и тревожность;
  • мысли о суициде.

Выведение из запоя прерывает употребление спиртного, что дает возможность избежать разрушительных последствий.

Часто человеку сложно осознать проблему, а тем более ее решить.

Поэтому, в составление подробного плана лечения в клинике "МедикоМенте" входят такие этапы, как мотивация и психотерапия. Приём ведёт анестезиолог, а также психотерапевт-нарколог, которые оказывают помощь с первой встречи и до окончания курса терапии.

Вывод из запоя: почему клиника "МедикоМенте"?

Перед началом лечения, врач-нарколог проводит бесплатную консультацию для пациента и его близких. Следующий этап – составление индивидуального плана лечения и выведения из запоя. 

Лечение проводится в палате интенсивной терапии под круглосуточным медицинским наблюдением, с использованием собственных лицензированных оригинальных методик клиники "MedicoMente", соблюдением международных протоколов, индивидуальным подход к каждому пациенту и с соблюдением строжайшей анонимности. Также в программу лечения входит:

  • детоксикация;
  • аверсивная терапия;
  • ибогаин терапия;
  • дополнительная терапия (опционально);
  • имплант (опционально).

Обязательно проводится комплексное обследование состояния организма (анализы, УЗИ, ЭКГ), осмотры у терапевта и профильных врачей (при необходимости).

 

Вывод из запоя в Киеве, в условиях клиники "MedicoMente" будет комфортным, безопасным и безболезненным. Лечение предусматривает поддерживающую клиникой терапию в течении года (амбулаторный этап) в виде консультаций и наблюдений даже после полного избавления от алкогольной зависимости.

 

 

 

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Теги: МедікоМенте
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