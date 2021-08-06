Лечение алкоголизма в клинике "МедикоМенте". Как вывести человека из запоя?

Потеря контроля над употреблением алкоголя может привести к состоянию запоя. Запой – систематический ежедневный прием алкоголя в больших дозах. Сильная интоксикация этиловым спиртом несет серьезную угрозу жизни и здоровью человека.

Выйти из этого состояния без помощи специалистов-наркологов невозможно.

Клиника "MedicoМente" (г. Киев) предоставляет услуги по выводу из запоя в короткие сроки в комфортных условиях.

Что делать, если вы или ваш близкий столкнулись с данной проблемой?

Состояние запоя характеризуется отравлением и психологической зависимостью, при которой человек не может остановиться пить, также присутствует постоянное желание снять похмельный синдром.

Основные симптомы, последствия и признаки запоя:

желание опохмелиться;

потеря аппетита, рвота;

головные боли;

повышение артериального давления;

учащенное сердцебиение;

нарушение координации, потеря ориентации;

тремор конечностей;

слуховые и визуальные галлюцинации;

внезапная агрессия и тревожность;

мысли о суициде.

Выведение из запоя прерывает употребление спиртного, что дает возможность избежать разрушительных последствий.

Часто человеку сложно осознать проблему, а тем более ее решить.

Поэтому, в составление подробного плана лечения в клинике "МедикоМенте" входят такие этапы, как мотивация и психотерапия. Приём ведёт анестезиолог, а также психотерапевт-нарколог, которые оказывают помощь с первой встречи и до окончания курса терапии.

Вывод из запоя: почему клиника "МедикоМенте"?

Перед началом лечения, врач-нарколог проводит бесплатную консультацию для пациента и его близких. Следующий этап – составление индивидуального плана лечения и выведения из запоя.

Лечение проводится в палате интенсивной терапии под круглосуточным медицинским наблюдением, с использованием собственных лицензированных оригинальных методик клиники "MedicoMente", соблюдением международных протоколов, индивидуальным подход к каждому пациенту и с соблюдением строжайшей анонимности. Также в программу лечения входит:

детоксикация;

аверсивная терапия;

ибогаин терапия;

дополнительная терапия (опционально);

имплант (опционально).

Обязательно проводится комплексное обследование состояния организма (анализы, УЗИ, ЭКГ), осмотры у терапевта и профильных врачей (при необходимости).

Вывод из запоя в Киеве, в условиях клиники "MedicoMente" будет комфортным, безопасным и безболезненным. Лечение предусматривает поддерживающую клиникой терапию в течении года (амбулаторный этап) в виде консультаций и наблюдений даже после полного избавления от алкогольной зависимости.