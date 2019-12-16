Меня не слышат! Как научиться доносить информацию

«Я говорю, а она не реагирует!» - рассказывает клиент на консультации. «Сколько бы я не предлагала оптимизировать систему мотивации, ничего не меняется», - сообщает участник тренинга.

Из этих жалоб четко вырисовывается подлинный смысл запроса «меня не слышат». Давайте посмотрим, что является критерием такого вердикта? Верно, сторона, к которой мы адресуем свои обращения, не совершает запрашиваемых действий. Означает ли это, что нас, действительно, не слышат? Самая распространенная ошибка думать, что, если вы снова и снова будете повторять человеку аргументы, на него снизойдет озарение. Жены, высказывающие претензии мужьям, или родители, постоянно доносящие свою позицию до детей, вызывают желание быть услышанными? Наоборот, возникает желание не только ни слышать, но и перестать видеть. Поэтому шаг первый – увидеть в собеседнике взрослого человека, не имеющего проблем со слухом, и честно признаться себе – вас не хотят слышать.

Разберем причины этого, используя 3D модель переговоров, разложив наше общение по трем шкалам.

Предположим, вы приходите домой с работы уставший, а жена с порога сообщает вам о проблемах в школе у сына, захотите ли вы слушать об этом? Нет, вы раздражены и голодны. Уточнение «удобно ли вам сейчас говорить?» имеет целью не столько заботу о второй стороне, сколько прояснение, какие ваши шансы быть услышанным сейчас. Ось «процесс «определяет уместность вашего обращения.

Другой пример. Вы ожидаете в кафе друга, а он опаздывает, прождете ли вы его дольше, чем незнакомого человека? Конечно, потому что друг для вас важен, шкала «люди» определяет вашу субъективную значимость. Именно она в отношениях имеет решающее значение для желания вас услышать. Если на ваши слова не реагируют, значит, контакта нет, и любые просьбы будут умножены на ноль. И чем громче вы будете их произносить, тем больше от вас будут закрываться.

Третья шкала – «предмет» диалога. Спросите себя: «с какой целью я обращаюсь ко второму?». Как правило, мы хотим, чтобы второй что-то нам дал – внимание, тепло, деньги. А зачем это второму? Какие его выгоды? Люди не отказываются, когда вы хотите им дать что-то хорошее. Но желание, чтобы супруг починил лампочку в коридоре, - ваше, не его, не подменяйте понятий. Признав реальность, вы можете либо решить вопрос самостоятельно, либо найти форму подачи через выгоду второй стороны.

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