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06.06.2023, 17:30

Михаил Романенко из Киева вошел в ТОП-50 крупнейших держателей биткоина

Цей матеріал також доступний українською
Михаил Романенко из Киева вошел в ТОП-50 крупнейших держателей биткоина - Фото

Михаил Романенко – непубличная и малоизвестная личность в Украине. Но в узких кругах обладателей криптовалюты он широко известен

А еще он один из самых молодых миллиардеров не только среди украинцев, а и среди европейцев в целом. Ему 35 лет, а на его криптовалютном кошельке насчитывается почти 52 тысячи биткоинов, что в пересчет на доллары составляет 1,5 миллиарда!

Помимо впечатляющих криптовалютных накоплений, Романенко имеет внушительный гараж суперкаров, в котором есть один из 10-ти Бугатти. Речь идет о Bugatti Centodieci стоимостью 10 миллионов долларов – точно такой же есть у Криштиану Роналду. Это гиперкар, выпущенный в честь классического Bugatti EB110 девяностых годов. Centodieci означает "сто десять" на итальянском языке и отсылает к 110-летнему юбилею Bugatti. Ограниченный тираж гиперкара составляет всего 10 экземпляров, что делает его очень редким и коллекционным автомобилем. 

Кто такой Михаил Романенко?

Исходя из статей в западных и американских СМИ, это сооснователь корпорации Danvel Group. Романенко родом из Черновцов, но с 2014-го года живет в Киеве (сейчас –в основном, в Лондоне или Дубае). В состав этой группы входят компании Danvel LTD и Eternity Business Limited (основная деятельность – доверительное управление активами частных инвесторов и венчурных фондов).

Как можно увидеть, Романенко и его компании в этом году номинировались Международным инвестиционным конгрессом на звание "Лучший инвестиционный продукт " года и "Лучшая партнерская программа" года.

Из любопытного стоить добавить, что в 2022 году корпорация Danvel Group выступила информационным партнером "Формулы-1" в Монако.

Для справки: Михал Романенко основал свою корпорацию в 2014 году. Тогда он открыл небольшой офис в Киеве, штат насчитывал 2 трейдеров. Сейчас команда Михаила входит в ТОП-20 крупнейших мировых команд по торговле на финансовых рынках. Филиалы корпорации расположены в Дубае, Лондоне, Цюрихе, Вене, Сингапуре. Danvel LTD сотрудничает с: JPMorgan Chase, China Construction Bank, ALIPAY, HSBC, BlackRock, Goldman Sachs.  

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Теги: криптовалюта, биткоин, Михаил Романенко
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