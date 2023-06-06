Михайло Романенко з Києва увійшов у ТОП-50 найбільших утримувачів біткоіна

А ще він один із наймолодших мільярдерів не лише серед українців, а й серед європейців загалом. Йому 35 років, а на його криптовалютному гаманці налічується майже 52 тисячі біткоінів, що у перерахунку на долари становить 1,5 мільярда!

Окрім вагомих криптовалютних накопичень, Романенко має значний вражаючий гараж суперкарів, у якому є один із десяти Бугатті. Йдеться про Bugatti Centodieci вартістю 10 мільйонів доларів – такий самий є у Кріштіану Роналду. Це гіперкар, випущений на честь класичного Bugatti EB110 90-х років. Centodieci означає "сто десять" італійською мовою і відсилає до 110-річного ювілею Bugatti. Обмежений тираж гіперкара складає всього 10 екземплярів, що робить його дуже рідкісним та колекційним автомобілем.

Хто такий Михайло Романенко?

Виходячи із статей у західних та американських ЗМІ, це співзасновник корпорації Danvel Group. Романенко родом із Чернівців, але з 2014-го року живе у Києві (зараз – переважно, у Лондоні чи Дубаї). До складу цієї групи входять компанії Danvel LTD та Eternity Business Limited (основна діяльність – довірче управління активами приватних інвесторів та венчурних фондів).

Як можна побачити, Романенко та його компанії цього року номінувалися Міжнародним інвестиційним конгресом на звання "Найкращий інвестиційний продукт" року та "Найкраща партнерська програма" року.

З цікавого варто додати, що в 2022 році корпорація Danvel Group виступила інформаційним партнером "Формули-1" у Монако.

Довідково: Михайло Романенко (Mykhailo Romanenko) заснував свою корпорацію у 2014 році. Тоді він відкрив невеликий офіс у Києві, штат налічував 2 трейдерів. Зараз команда Михайла входить до ТОП-20 найбільших світових команд із торгівлі на фінансових ринках. Філії корпорації розташовані в Дубаї, Лондоні, Цюріху, Відні, Сінгапурі. Danvel LTD співпрацює з JPMorgan Chase, China Construction Bank, ALIPAY, HSBC, BlackRock, Goldman Sachs.