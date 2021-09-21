Мотивация, автоматизация и new skills в компаниях будущего на HR Wisdom Summit 29 сентября

29 сентября на HR Wisdom Summit 30 HRD и СЕО крупных украинских и международных компаний расскажут, как они трансформируют свои компании к новому будущему в постковидном мире, ведь главная тема саммита в этом году — "Опережая будущее".

Вы узнаете, чем сейчас мотивированы сотрудники продолжать работать в компании: карьерным ростом, безопасностью или бонусами. Стоит ли перестраивать компанию под поколение Z или все-таки разрабатывать карьерный план для миллениалив и бумеров. Какие они — новые принципы и подходы по подбору новых и переоценке нынешних сотрудников. Как трансформировалась роль HR во время пандемии и какие новые функции HR в компаниях будущего.

Узнать больше: https://hrws.delo.ua/

Место проведения: DTEK Academy

Об основных изменениях в HR-среде и о том, как построить эффективную для достижения бизнес-целей HR-стратегию, расскажут:

ректор Academy DTEK Валерия Заболотная ;

; директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Е вгений Бондаренко ;

; HRD "Киевстар" Оксана Олейник ;

; директор по организационному развитию FAVBET Евгений Дзюменко ;

; СЕО robota.ua Кирилл Манковски ;

; вицепрезидент по управлению талантами Intellias Роман Гапачило ;

; руководитель департамента по управлению персоналом YASNO Людмила Еропкина ;

; HR-директор Bayadera Group Людмила Савицкая ;

; директор департамента по работе с персоналом Continental Farmers Group Ирина Романенко ,

, вице-президент по управлению персоналом Miratech Остап Маланюк и еще более 20 HR-специалистов.

Вы узнаете:

как выстраивать новую мотивацию для сотрудников, от HR-директора Moneyveo Виктории Золотаревской;

об IТ-технологиях в управлении персоналом, от эксперта по управлению и развитию талантов "EPAM Украина" Натальи Колядко;

зачем внедрять VR в обучение персонала, от руководителя департамента управления персоналом РГК Константина Ерофеева;

как и зачем выравнивать гендерный дисбаланс в C-Suite, от Chief Governance Officer холдинга Techiia Людмилы Ткач-Ключник.

Также на HR Wisdom Summit в формате панельных дискуссий спикеры обсудят: изменения в мотивации, автоматизации, и как кризис раскрыл потенциал команд и предложил новые решения.

HR Wisdom Summit будет интересен:

HR-директорам, готовым освоить новые функции, применить опыт лидеров рынка и построить стратегию, которая объединяет интересы бизнеса и сотрудников;

HR-специалистам, менеджерам по подбору персонала, специалистам по развитию корпоративной культуры и внутренних коммуникаций, стремящимся расширить свои компетенции, научиться мотивировать команду в новых условиях и повысить ее вовлеченность;

владельцам бизнеса, СЕО, заместителям генеральных директоров, желающим укрепить бренд работодателя и внедрить глобальные HR-тренды в своей компании;

тем, кто ищет работу и стремится получить навыки, которые помогут в карьерном росте.

После саммита состоится церемония награждения HRD и компаний в номинации "Лучший бренд работодателя" от журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Зарегистрироваться: https://hrws.delo.ua/

Присоединяйтесь к HR Wisdom Summit, чтобы узнать, как построить компанию будущего, используя опыт, знания и стратегии звездных HRD ведущих компаний.

Главный партнер мероприятия — "Медиа Группа Украина",

Технологический партнер — FAVBET,

HR-партнер — Robota.ua,

принимающий партнер — DTEK Academy.