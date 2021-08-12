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12.08.2021, 10:00

Особенности современной архитектуры и стройки на Мечникова

Цей матеріал також доступний українською
Особенности современной архитектуры и стройки на Мечникова - Фото

Киев – восхитительный город, который сочетает в себе великолепную архитектуру, значимые культурные и исторические достояния, и при этом является центром бизнеса Украины. Столица удивляет своим разнообразием: здесь можно встретить как здания со старинными барельефами, так и ультрасовременные стеклянные высотки, представляющие собой уникальное архитектурное решение.

Стройка на Мечникова: главные отличительные черты современной архитектуры

Современная архитектура комбинирует в себе практичность, эргономичность и уникальность. Все строения, построенные в XX-XIX веке, существенно отличаются от традиционных зданий, которые можно встретить повсеместно. В чем же особенности архитектурных решений нашего времени? Отличительными чертами являются:

1. Уникальность. При создании проекта каждый архитектор вносит какую-то "изюминку", делающую строение оригинальным и выделяющимся среди других.

2. Практичность. Строительство на Мечникова придерживается  основного приоритета – функциональности зданий, ведь ритм современного человека требует максимальной экономии времени и результативности.

3. Линейность. В современных строениях на улице Мечникова редко можно встретить идеально ровные линии: все чаще предпочтение отдается изогнутым линиям, а иногда и сферической или эллипсоидной форме постройки.

4. Материалы. Применение металлических элементов, дерева и стекла является традиционной. При этом все чаще для создания оригинального и привлекательного фасада используются вьющиеся растения. Нередко можно встретить и небольшой ботанический сад на крыше высоток.

5. Большие окна. Прерогативой современных зданий в городе Киев считается большое количество природного освещения, поэтому все чаще новые дома обустраивают панорамными окнами.

Таким образом, среди приоритетов строительства на Мечникова можно выделить эстетичность, функциональность и удобство. Новые строения на улицах столицы наполняют ее особенным шармом и прекрасно сочетаются со старыми зданиями.

Стройка на Мечникова (Киев): основные отличия современной архитектуры от классики

Каждой эпохе соответствует свой стиль, который касается различных аспектов жизни человека. Модные тенденции не обошли и архитектуру. Если говорить о зданиях эпохи Возрождения, для них были характерны идеальная симметрия, украшение фасадов различными скульптурами, барельефами и статуями. Таким образом, основными тенденциями строений Ренессанса считались вычурность и роскошь. Современная архитектура в Киеве больше ориентирована на практичность, которая сочетается с изящной эстетичностью.

Отдельно нужно выделить линии: ранее при создании проекта любой постройки применялись исключительно прямые линии, а сегодня можно реализовать даже самые безумные архитектурные решения. Подобный подход можно назвать действительно прогрессивным, а его ярким примером в Киеве является ЖК Signature на Мечникова, 11а, выполненный в параметрическом стиле. Отличительной чертой этого здания является плавность и естественность линий, которые мягко переходят одна в другую.

 

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Теги: Мечникова, стройка
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