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15.11.2022, 12:35

Параметры телевизоров: что влияет на качество изображения

Цей матеріал також доступний українською
Параметры телевизоров: что влияет на качество изображения - Фото

Рассмотрим параметры новинки от японской компании и основные критерии, влияющие на качество картинки телевизоров в целом

Совсем скоро станут доступны к покупке телевизор с разрешением экрана 8K бренда Sharp. Такой формат контента пока только набирает популярность, но может вытеснить 4K в ближайшем будущем. Рассмотрим параметры новинки от японской компании и основные критерии, влияющие на качество картинки телевизоров в целом.

Характеристики 8K-ТВ

Серийное название этой модели — LV-85001. Этот телевизор — технологический прорыв в мире электроники. Он получил такие параметры:

1. 176-градусный обзор. Цветопередача картинки не меняется, если посмотреть на нее с разных сторон. Благодаря этому необязательно сидеть к экрану прямо.

2. Диагональ 216 см. 85-дюймовый смарт телевизор обеспечит просмотр контента, словно в кинотеатре. Большой дисплей подойдет для гейминга.

3. Разрешение 7680х4320 точек. Он превосходит модели с Full HD в 16 раз. Каждая деталь изображения наполнена яркими красками.

Единственный вопрос — что на нем смотреть? Контента в таком разрешении не очень много, но компания пообещала позаботиться о вещании в 8K в ближайшем будущем. Рассмотрим, какие параметры телевизоров влияют на качество изображения.

Матрица: виды и особенности

Матрица — это платформа экрана, его база. От нее зависят насыщенность оттенков, энергопотребление и другие характеристики. В топе такие виды:

1. OLED. Обеспечивают отличную цветопередачу и отличаются широким углом обзора.

2. TN. Используется в недорогих моделях. Оттенки показываются более тускло, цветопередача далека от естественности. TN-матрицы обеспечивают неплохие контрастность и яркость.

3. IPS. Применяются в телевизорах среднего ценового сегмента. Качество изображения хорошее, но уступают в углах обзора OLED-моделям.

При выборе ориентируйтесь на бюджет и требования к воспроизводимому контенту.

Другие важные параметры

Приобретая телевизор, следует учитывать яркость, контрастность, показатель частоты смены кадров, допустимый угол обзора, покрытие экрана. Рассмотрим, на что влияют эти характеристики:

1. Частота смены кадров. Если любите смотреть фильмы, видео или геймить на TV, выбирайте модель с высокими показателями.

2. Яркость и контрастность. Для сочного изображения нужны большие параметры. Бюджетные модели не обеспечат красочные цвета.

3. Покрытие экрана. Если проводите много времени перед телевизором, стоит выбрать с защитой от синего излучения.

4. Допустимый угол обзора. Цвет искажается, если диапазон параметра маленький. 

Диагональ выбирайте, отталкиваясь от размера комнаты.

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Теги: телевизор, Sharp
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